Минздрав сообщил о пяти пострадавших в результате беспорядков в аэропорту Дагестана

Минздрав Дагестана: двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии
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Суд над экс-мэром Евгением Ройзманом. Екатеринбург, машина скорой помощи, скорая помощь, скорая медицинская помощь
В больницах Дагестана находятся пять пострадавших после инцидента в Махачкале Фото:
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Протесты в аэропорту Махачкалы

После инцидента в аэропорту Махачкалы в больницах Дагестана остаются пятеро пострадавших. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил Минздрав Республики Дагестана.

«В больницах Дагестана лечатся пять пострадавших после инцидента в аэропорту Махачкалы. Двое из них — в тяжелом состоянии вследствие черепно-мозговых травм», — говорится в telegram-канале Минздрава Республики. Известно, что среди раненых числится большинство сотрудников полиции. Также 18-ти пострадавшим была амбулаторно оказана медицинская помощь. На данный момент они отпущены домой.

Ранее 29 октября сотни жителей Республики Дагестана собрались возле аэропорта Махачкалы, чтобы встретить рейс из Израиля. Протестующие вырвались на взлетно-посадочную полосу. Они также начали нападать на силовиков, которые прибыли в аэропорт. В результате пострадало свыше 20 человек, среди них силовики. Задержаны более полусотни человек. Кроме того, возбуждено уголовное дело по статье 212.

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После инцидента в аэропорту Махачкалы в больницах Дагестана остаются пятеро пострадавших. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил Минздрав Республики Дагестана. «В больницах Дагестана лечатся пять пострадавших после инцидента в аэропорту Махачкалы. Двое из них — в тяжелом состоянии вследствие черепно-мозговых травм», — говорится в telegram-канале Минздрава Республики. Известно, что среди раненых числится большинство сотрудников полиции. Также 18-ти пострадавшим была амбулаторно оказана медицинская помощь. На данный момент они отпущены домой. Ранее 29 октября сотни жителей Республики Дагестана собрались возле аэропорта Махачкалы, чтобы встретить рейс из Израиля. Протестующие вырвались на взлетно-посадочную полосу. Они также начали нападать на силовиков, которые прибыли в аэропорт. В результате пострадало свыше 20 человек, среди них силовики. Задержаны более полусотни человек. Кроме того, возбуждено уголовное дело по статье 212.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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