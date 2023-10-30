Десятки гражданских и силовиков пострадали в аэропорту Махачкалы: главное о протестах в Дагестане

Один из полицейских ранен камнем в голову в результате беспорядков, передают telegram-каналы
новость из сюжетаПротесты в аэропорту Махачкалы
Больше 20 человек пострадали из-за беспорядков в аэропорту Махачкалы (республика Дагестан). Об этом сообщили в Минздраве региона. URA.RU приводит главные новости о протестах в Махачкале к утру 30 октября.
- Министерство здравоохранения Дагестана сообщило, что больше 20 человек пострадали в беспорядках в аэропорту Махачкалы. По данным ведомства, два человека находятся в тяжелом состоянии.
- ГУ МВД ПО СКОФ отметило, что всех участников митингов в аэропорту Махачкалы будут отслеживать и привлекать к ответственности. Об этом заявили журналисты.
- Правительство Дагестана сообщило, что ситуацию в аэропорту взяли под контроль силовые службы. Ведомство посоветовало людям, нарушившим порядок работы, не продолжать противозаконные действия.
- В Дагестане был создан оперативный штаб из-за ситуации в аэропорту Махачкалы. Его возглавил глава республики Сергей Меликов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
- В аэропорту Махачкалы протестующие забрасывали сотрудников силовых служб различными предметами. Один из полицейских ранен камнем в голову. Об этом сообщают telegram-каналы.
- Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что участники протеста грубо нарушили закон и «воткнули нож в спины тех, кто отдал жизнь за безопасность Родины». По его словам, ситуация в аэропорту возмутительна.
- В Росавиации заявили, что аэропорт в Махачкале будет закрыт для приема воздушных судов до 31 октября. Ранее ведомство отметило, что аэропорт откроют 6 ноября из-за беспорядков.
- Telegram-канал Readovka сообщил, что в СК по Дагестану завели уголовное дело по 212 статье. Речь идет об организации массовых беспорядков, которые сопровождаются насилием, погромами, поджогами и т. д.
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