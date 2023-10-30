Десятки гражданских и силовиков пострадали в аэропорту Махачкалы: главное о протестах в Дагестане

Минздрав Дагестана: 20 человек пострадали из-за протестов в аэропорту
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Обрушение надземного перехода на трассе Челябинск -Курган. Курган, полиция, скорая помошь
Один из полицейских ранен камнем в голову в результате беспорядков, передают telegram-каналы Фото:
новость из сюжета
Протесты в аэропорту Махачкалы

Больше 20 человек пострадали из-за беспорядков в аэропорту Махачкалы (республика Дагестан). Об этом сообщили в Минздраве региона. URA.RU приводит главные новости о протестах в Махачкале к утру 30 октября.

  • Министерство здравоохранения Дагестана сообщило, что больше 20 человек пострадали в беспорядках в аэропорту Махачкалы. По данным ведомства, два человека находятся в тяжелом состоянии.
  • ГУ МВД ПО СКОФ отметило, что всех участников митингов в аэропорту Махачкалы будут отслеживать и привлекать к ответственности. Об этом заявили журналисты.
  • Правительство Дагестана сообщило, что ситуацию в аэропорту взяли под контроль силовые службы. Ведомство посоветовало людям, нарушившим порядок работы, не продолжать противозаконные действия.
  • В Дагестане был создан оперативный штаб из-за ситуации в аэропорту Махачкалы. Его возглавил глава республики Сергей Меликов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
  • В аэропорту Махачкалы протестующие забрасывали сотрудников силовых служб различными предметами. Один из полицейских ранен камнем в голову. Об этом сообщают telegram-каналы.
  • Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что участники протеста грубо нарушили закон и «воткнули нож в спины тех, кто отдал жизнь за безопасность Родины». По его словам, ситуация в аэропорту возмутительна.
  • В Росавиации заявили, что аэропорт в Махачкале будет закрыт для приема воздушных судов до 31 октября. Ранее ведомство отметило, что аэропорт откроют 6 ноября из-за беспорядков.
  • Telegram-канал Readovka сообщил, что в СК по Дагестану завели уголовное дело по 212 статье. Речь идет об организации массовых беспорядков, которые сопровождаются насилием, погромами, поджогами и т. д.

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Больше 20 человек пострадали из-за беспорядков в аэропорту Махачкалы (республика Дагестан). Об этом сообщили в Минздраве региона. URA.RU приводит главные новости о протестах в Махачкале к утру 30 октября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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