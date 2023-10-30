Минцифры похвасталось лучшим решением 2022 года в работе властей

Замглавы Минцифры: госпаблики стали самой точной системой информирования россиян

30 октября 2023 в 15:57 Размер текста - 17 +

На государственные паблики подписались 115 миллионов россиян, сказал Олег Качанов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Решение создать государственные паблики в соцсетях стало лучшим решением Минцифры, принятым в 2022 году. В данный момент — это самая точная и масштабная система информирования граждан о сервисах госучреждений и работе властей, сообщил замглавы ведомства Олег Качанов. «В госпабликах на сегодня суммарно 115 миллионов подписчиков, из которых почти 46 миллионов уникальных. Все паблики сегментированы по территориальному признаку: от федерального уровня до сельских поселений. <…> Это масштабная и при этом самая точная система информирования граждан о сервисах учреждений и в целом о работе власти. Для АНО „Диалог Регионы“ и ЦУР это большая ответственность развивать госпаблики в регионах», — подчеркнул Олег Качанов. Он уточнил, что все эти сообщества разделены по таким темам как: культура, спорт, образование, здравоохранение и так далее. Кроме того, замглавы Минцифры подчеркнул, что за год количество государственных пабликов выросло с 13 до 173 тысяч. По его словам, за время работы страниц ведомств была сформирована уникальная система представительств органов власти и государственных организаций в соцсетях. Также вице-президент по стратегическим проектам VK Рустам Хайбуллов отметил, что ежемесячная аудитория соцсети «ВКонтакте» составляет больше 85 тысяч человек. Из них более 50% интересуются работой государственных органов. Помимо этого, в Новосибирской области работают 3 518 государственных сообществ, заявила руководитель Центра управления регионом Ольга Соболева. При этом на эти паблики подписаны 1,9 миллиона пользователей. По ее словам, мотивацией для тех, кто занимается сообществами, служат дополнительные выплаты и различные благодарственные письма. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Решение создать государственные паблики в соцсетях стало лучшим решением Минцифры, принятым в 2022 году. В данный момент — это самая точная и масштабная система информирования граждан о сервисах госучреждений и работе властей, сообщил замглавы ведомства Олег Качанов. «В госпабликах на сегодня суммарно 115 миллионов подписчиков, из которых почти 46 миллионов уникальных. Все паблики сегментированы по территориальному признаку: от федерального уровня до сельских поселений. <…> Это масштабная и при этом самая точная система информирования граждан о сервисах учреждений и в целом о работе власти. Для АНО „Диалог Регионы“ и ЦУР это большая ответственность развивать госпаблики в регионах», — подчеркнул Олег Качанов. Он уточнил, что все эти сообщества разделены по таким темам как: культура, спорт, образование, здравоохранение и так далее. Кроме того, замглавы Минцифры подчеркнул, что за год количество государственных пабликов выросло с 13 до 173 тысяч. По его словам, за время работы страниц ведомств была сформирована уникальная система представительств органов власти и государственных организаций в соцсетях. Также вице-президент по стратегическим проектам VK Рустам Хайбуллов отметил, что ежемесячная аудитория соцсети «ВКонтакте» составляет больше 85 тысяч человек. Из них более 50% интересуются работой государственных органов. Помимо этого, в Новосибирской области работают 3 518 государственных сообществ, заявила руководитель Центра управления регионом Ольга Соболева. При этом на эти паблики подписаны 1,9 миллиона пользователей. По ее словам, мотивацией для тех, кто занимается сообществами, служат дополнительные выплаты и различные благодарственные письма.