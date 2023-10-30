Аэропорт Махачкалы вернулся к работе после беспорядков 30 октября 2023 в 16:20 Размер текста - 17 + Махачкалинский аэропорт возобновил прием и отправку самолетов после беспорядков Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Протесты в аэропорту Махачкалы Аэропопорт Махачкалы вернулся к своей полноценной работе после беспорядков, начавшихся 29 октября. Об этом сообщили в Росавиации. «Аэропорт в Махачкале возобновил прием и отправку воздушных судов с 14:00 по мск 30 октября», — говорится в сообщении компании. Уточняется, что рейсы авиакомпаний «Азимут» и Red Wings из Тель-Авива, направляющиеся в Махачкалу и Минеральные воды будут временно перенаправлены в другие города РФ, заявили в Росавиации. Аэропопорт Махачкалы вернулся к своей полноценной работе после беспорядков, начавшихся 29 октября. Об этом сообщили в Росавиации. «Аэропорт в Махачкале возобновил прием и отправку воздушных судов с 14:00 по мск 30 октября», — говорится в сообщении компании. Уточняется, что рейсы авиакомпаний «Азимут» и Red Wings из Тель-Авива, направляющиеся в Махачкалу и Минеральные воды будут временно перенаправлены в другие города РФ, заявили в Росавиации. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям