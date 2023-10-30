Аэропорт Махачкалы вернулся к работе после беспорядков

Махачкалинский аэропорт возобновил прием и отправку самолетов после беспорядков
новость из сюжетаПротесты в аэропорту Махачкалы
Аэропопорт Махачкалы вернулся к своей полноценной работе после беспорядков, начавшихся 29 октября. Об этом сообщили в Росавиации.
«Аэропорт в Махачкале возобновил прием и отправку воздушных судов с 14:00 по мск 30 октября», — говорится в сообщении компании. Уточняется, что рейсы авиакомпаний «Азимут» и Red Wings из Тель-Авива, направляющиеся в Махачкалу и Минеральные воды будут временно перенаправлены в другие города РФ, заявили в Росавиации.
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