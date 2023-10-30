Армия Израиля ликвидировала ряд командиров ХАМАС

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ЦАХАЛ убила четырех оперативников группировки ХАМАС Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Ликвидированы четыре высокопоставленных командиров террористической группировки ХАМАС. Об этом ЦАХАЛ заявил в telegram-канале.

«По данным разведки ЦАХАЛа и ISA, за последние несколько часов военнослужащие ЦАХАЛа убили четырех видных боевиков ХАМАС», — говорится в посте. Известно, что среди убитых были командир противотанкового ракетного подразделения батальона Туффа Мухаммад Сафади, старший сотрудник производственного отдела ХАМАСа Мухаммад Авдаллах. А также командующий военно-морскими силами ХАМАСа в его Центральной бригаде Джамиль Баба и известный боец противотанкового ракетного подразделения ХАМАСа Муваман Хиджази.

Ранее армия Израиля сообщила о ликвидации главы воздушных сил ХАМАС Абу Ракабе. Он нес ответственность за атаки дронов и ПВО.

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Ликвидированы четыре высокопоставленных командиров террористической группировки ХАМАС. Об этом ЦАХАЛ заявил в telegram-канале. «По данным разведки ЦАХАЛа и ISA, за последние несколько часов военнослужащие ЦАХАЛа убили четырех видных боевиков ХАМАС», — говорится в посте. Известно, что среди убитых были командир противотанкового ракетного подразделения батальона Туффа Мухаммад Сафади, старший сотрудник производственного отдела ХАМАСа Мухаммад Авдаллах. А также командующий военно-морскими силами ХАМАСа в его Центральной бригаде Джамиль Баба и известный боец противотанкового ракетного подразделения ХАМАСа Муваман Хиджази. Ранее армия Израиля сообщила о ликвидации главы воздушных сил ХАМАС Абу Ракабе. Он нес ответственность за атаки дронов и ПВО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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