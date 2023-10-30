Армия Израиля ликвидировала ряд командиров ХАМАС 30 октября 2023 в 17:03 Размер текста - 17 + ЦАХАЛ убила четырех оперативников группировки ХАМАС Фото: miliman/pickupimage.com новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Ликвидированы четыре высокопоставленных командиров террористической группировки ХАМАС. Об этом ЦАХАЛ заявил в telegram-канале. «По данным разведки ЦАХАЛа и ISA, за последние несколько часов военнослужащие ЦАХАЛа убили четырех видных боевиков ХАМАС», — говорится в посте . Известно, что среди убитых были командир противотанкового ракетного подразделения батальона Туффа Мухаммад Сафади, старший сотрудник производственного отдела ХАМАСа Мухаммад Авдаллах. А также командующий военно-морскими силами ХАМАСа в его Центральной бригаде Джамиль Баба и известный боец противотанкового ракетного подразделения ХАМАСа Муваман Хиджази. Ранее армия Израиля сообщила о ликвидации главы воздушных сил ХАМАС Абу Ракабе. Он нес ответственность за атаки дронов и ПВО. Ликвидированы четыре высокопоставленных командиров террористической группировки ХАМАС. Об этом ЦАХАЛ заявил в telegram-канале. «По данным разведки ЦАХАЛа и ISA, за последние несколько часов военнослужащие ЦАХАЛа убили четырех видных боевиков ХАМАС», — говорится в посте. Известно, что среди убитых были командир противотанкового ракетного подразделения батальона Туффа Мухаммад Сафади, старший сотрудник производственного отдела ХАМАСа Мухаммад Авдаллах. А также командующий военно-морскими силами ХАМАСа в его Центральной бригаде Джамиль Баба и известный боец противотанкового ракетного подразделения ХАМАСа Муваман Хиджази. Ранее армия Израиля сообщила о ликвидации главы воздушных сил ХАМАС Абу Ракабе. Он нес ответственность за атаки дронов и ПВО. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям