30 октября 2023

Челябинцы вместо коттеджей строят дачи и загородные дома

© Служба новостей «URA.RU»
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Коттеджный поселок "Совушки". Екатеринбург, коттедж, загородный дом
Спрос на земельные участки под строительство дач в регионе вырос на 20% Фото:

Челябинцы в октябре 2023 года стали чаще брать ипотечные займы на землю под дачные домики. При этом ранее жители на подобных участках предпочитали строить коттеджи. Об этом URA.RU рассказала руководитель ипотечного кредитования АН «Дан-недвижимость» Лилия Морданова.

«Челябинцы в октябре 2023 года по сравнению с маем на 20% чаще берут ипотечные займы на земельные участки под дачу, а не под коттедж. При этом дачный домик, который они планируют построить, меньше коттеджа — до 80 квадратов», — сообщила Морданова.

По словам руководителя ипотечного кредитования АН «Дан-Недвижимость», на данный момент горожане в основном берут ипотечные займы на землю под строительство домов по госпрограмме под 6-8%. При этом челябинцы строят на участке дачу при наличии уже имеющейся квартиры. Во многом это связано с тем, что возведение дачного дома вместе с приобретением земельного участка обойдется в среднем в 800 тысяч рублей, что гораздо дешевле, чем покупка квартиры или строительство коттеджа.

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Челябинцы в октябре 2023 года стали чаще брать ипотечные займы на землю под дачные домики. При этом ранее жители на подобных участках предпочитали строить коттеджи. Об этом URA.RU рассказала руководитель ипотечного кредитования АН «Дан-недвижимость» Лилия Морданова. «Челябинцы в октябре 2023 года по сравнению с маем на 20% чаще берут ипотечные займы на земельные участки под дачу, а не под коттедж. При этом дачный домик, который они планируют построить, меньше коттеджа — до 80 квадратов», — сообщила Морданова. По словам руководителя ипотечного кредитования АН «Дан-Недвижимость», на данный момент горожане в основном берут ипотечные займы на землю под строительство домов по госпрограмме под 6-8%. При этом челябинцы строят на участке дачу при наличии уже имеющейся квартиры. Во многом это связано с тем, что возведение дачного дома вместе с приобретением земельного участка обойдется в среднем в 800 тысяч рублей, что гораздо дешевле, чем покупка квартиры или строительство коттеджа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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