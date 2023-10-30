Премьер Ливана допустил втягивание в войну с Израилем

30 октября 2023 в 18:13 Размер текста - 17 +

Не исключено, что Ливан вмешается в конфликт на Ближнем Востоке, сказал Наджиб Микати Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Премьер-министр Ливана Наджиб Микати допустил, что его страна может вмешаться в конфликт Палестины и Израиля. При этом он заявил, что делает все возможное, чтобы предотвратить втягивание государства в эту войну. «Я выполняю свои обязанности, предотвращая вступление Ливана в войну, но не исключаю эскалации конфликта», — сказал Наджиб Микати. Его слова передает газета Agence France-Presse (AFP). Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда палестинские боевики ХАМАС ворвались на территорию еврейского государства. Страны ближневосточного региона, в том числе Ливан, поддержали в этой войне Палестину. Кроме того, ливанское движение «Хезболла» уже взяло на себя ответственность за обстрел некоторых позиций израильской армии.

Премьер-министр Ливана Наджиб Микати допустил, что его страна может вмешаться в конфликт Палестины и Израиля. При этом он заявил, что делает все возможное, чтобы предотвратить втягивание государства в эту войну. «Я выполняю свои обязанности, предотвращая вступление Ливана в войну, но не исключаю эскалации конфликта», — сказал Наджиб Микати. Его слова передает газета Agence France-Presse (AFP). Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда палестинские боевики ХАМАС ворвались на территорию еврейского государства. Страны ближневосточного региона, в том числе Ливан, поддержали в этой войне Палестину. Кроме того, ливанское движение «Хезболла» уже взяло на себя ответственность за обстрел некоторых позиций израильской армии.