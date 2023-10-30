Премьер Ливана допустил втягивание в войну с Израилем

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Великобритании. stock, десант, военные, нато, наемник, stock
Не исключено, что Ливан вмешается в конфликт на Ближнем Востоке, сказал Наджиб Микати Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Премьер-министр Ливана Наджиб Микати допустил, что его страна может вмешаться в конфликт Палестины и Израиля. При этом он заявил, что делает все возможное, чтобы предотвратить втягивание государства в эту войну.

«Я выполняю свои обязанности, предотвращая вступление Ливана в войну, но не исключаю эскалации конфликта», — сказал Наджиб Микати. Его слова передает газета Agence France-Presse (AFP).

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда палестинские боевики ХАМАС ворвались на территорию еврейского государства. Страны ближневосточного региона, в том числе Ливан, поддержали в этой войне Палестину. Кроме того, ливанское движение «Хезболла» уже взяло на себя ответственность за обстрел некоторых позиций израильской армии.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Премьер-министр Ливана Наджиб Микати допустил, что его страна может вмешаться в конфликт Палестины и Израиля. При этом он заявил, что делает все возможное, чтобы предотвратить втягивание государства в эту войну. «Я выполняю свои обязанности, предотвращая вступление Ливана в войну, но не исключаю эскалации конфликта», — сказал Наджиб Микати. Его слова передает газета Agence France-Presse (AFP). Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда палестинские боевики ХАМАС ворвались на территорию еврейского государства. Страны ближневосточного региона, в том числе Ливан, поддержали в этой войне Палестину. Кроме того, ливанское движение «Хезболла» уже взяло на себя ответственность за обстрел некоторых позиций израильской армии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...