Премьер Ливана допустил втягивание в войну с Израилем

Премьер-министр Ливана Наджиб Микати допустил, что его страна может вмешаться в конфликт Палестины и Израиля. При этом он заявил, что делает все возможное, чтобы предотвратить втягивание государства в эту войну.
«Я выполняю свои обязанности, предотвращая вступление Ливана в войну, но не исключаю эскалации конфликта», — сказал Наджиб Микати. Его слова передает газета Agence France-Presse (AFP).
Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда палестинские боевики ХАМАС ворвались на территорию еврейского государства. Страны ближневосточного региона, в том числе Ливан, поддержали в этой войне Палестину. Кроме того, ливанское движение «Хезболла» уже взяло на себя ответственность за обстрел некоторых позиций израильской армии.
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