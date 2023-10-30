В Челябинской области мужчины умирают раньше, чем женщины

30 октября 2023 в 18:42 Размер текста - 17 +

В Челябинской области женщин, доживших до 75 лет, больше, чем мужчин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинской области за последние восемь месяцев мужчины умирали чаще и раньше, чем женщины. Об этом сообщила первый вице-губернатор Ирина Гехт. «Мужчины в Челябинской области уходят из жизни раньше и чаще, чем женщины. Так происходит до возраста 75-79 лет, а далее пропорции меняются — вероятно, потому что к тому времени женщин все-таки доживает больше», — рассказала Гехт в своем telegram-канале. Согласно статистике, в возрасте 75-79 лет женщин умирает на 12% больше, чем мужчин. Среди челябинцев 80-84 лет, число ушедших из жизни женщин составило 53,8%, а среди 95-100 лет — 94,7%. Гехт отметила, что самой распространенной причиной смерти стали болезни сердечно-сосудистой системы. На втором месте находятся новообразования, а на третьем — болезни пищеварения. «Мужчины приходят в больницу под давлением женщин, а с профилактической целью не приходят почти никогда. Это печально», — заявила Гехт.

В Челябинской области за последние восемь месяцев мужчины умирали чаще и раньше, чем женщины. Об этом сообщила первый вице-губернатор Ирина Гехт. «Мужчины в Челябинской области уходят из жизни раньше и чаще, чем женщины. Так происходит до возраста 75-79 лет, а далее пропорции меняются — вероятно, потому что к тому времени женщин все-таки доживает больше», — рассказала Гехт в своем telegram-канале. Согласно статистике, в возрасте 75-79 лет женщин умирает на 12% больше, чем мужчин. Среди челябинцев 80-84 лет, число ушедших из жизни женщин составило 53,8%, а среди 95-100 лет — 94,7%. Гехт отметила, что самой распространенной причиной смерти стали болезни сердечно-сосудистой системы. На втором месте находятся новообразования, а на третьем — болезни пищеварения. «Мужчины приходят в больницу под давлением женщин, а с профилактической целью не приходят почти никогда. Это печально», — заявила Гехт.