В Челябинской области мужчины умирают раньше, чем женщины

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Курган, зима, пара, мужчина и женщина
В Челябинской области женщин, доживших до 75 лет, больше, чем мужчин Фото:

В Челябинской области за последние восемь месяцев мужчины умирали чаще и раньше, чем женщины. Об этом сообщила первый вице-губернатор Ирина Гехт.

«Мужчины в Челябинской области уходят из жизни раньше и чаще, чем женщины. Так происходит до возраста 75-79 лет, а далее пропорции меняются — вероятно, потому что к тому времени женщин все-таки доживает больше», — рассказала Гехт в своем telegram-канале.

Согласно статистике, в возрасте 75-79 лет женщин умирает на 12% больше, чем мужчин. Среди челябинцев 80-84 лет, число ушедших из жизни женщин составило 53,8%, а среди 95-100 лет — 94,7%. Гехт отметила, что самой распространенной причиной смерти стали болезни сердечно-сосудистой системы. На втором месте находятся новообразования, а на третьем — болезни пищеварения.

«Мужчины приходят в больницу под давлением женщин, а с профилактической целью не приходят почти никогда. Это печально», — заявила Гехт.

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В Челябинской области за последние восемь месяцев мужчины умирали чаще и раньше, чем женщины. Об этом сообщила первый вице-губернатор Ирина Гехт. «Мужчины в Челябинской области уходят из жизни раньше и чаще, чем женщины. Так происходит до возраста 75-79 лет, а далее пропорции меняются — вероятно, потому что к тому времени женщин все-таки доживает больше», — рассказала Гехт в своем telegram-канале. Согласно статистике, в возрасте 75-79 лет женщин умирает на 12% больше, чем мужчин. Среди челябинцев 80-84 лет, число ушедших из жизни женщин составило 53,8%, а среди 95-100 лет — 94,7%. Гехт отметила, что самой распространенной причиной смерти стали болезни сердечно-сосудистой системы. На втором месте находятся новообразования, а на третьем — болезни пищеварения. «Мужчины приходят в больницу под давлением женщин, а с профилактической целью не приходят почти никогда. Это печально», — заявила Гехт.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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