Baza: в Москве ОМОНовец избил коллегу из-за служебной проверки

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Прощание с Евгением Зиничевым. Москва, омон
Старший лейтенант получил перелом и ушибы Фото:

В Москве ОМОНовец нанес удары по лицу старшему лейтенанту Александру в связи со служебной проверкой на работе. Мужчине не понравилось, что коллега нашел нарушения в работе его подразделения. Об этом сообщает telegram-канал Baza.

«После проверки он подлетел к старшему лейтенанту в здании главного управления Росгвардии по Москве на улице Твардовского, назвал его щенком и нанес несколько точных ударов по лицу ревизора», — передает telegram-канал. Уточняется, что Александр обратился за медицинской помощью. Медики диагностировали ушиб мягких тканей правой скуловой части и перелом скулоорбитального комплекса. По информации канала, мужчине предстоит пройти лечение. ОМОНовца, избившего коллегу, ждет проверка.

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В Москве ОМОНовец нанес удары по лицу старшему лейтенанту Александру в связи со служебной проверкой на работе. Мужчине не понравилось, что коллега нашел нарушения в работе его подразделения. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «После проверки он подлетел к старшему лейтенанту в здании главного управления Росгвардии по Москве на улице Твардовского, назвал его щенком и нанес несколько точных ударов по лицу ревизора», — передает telegram-канал. Уточняется, что Александр обратился за медицинской помощью. Медики диагностировали ушиб мягких тканей правой скуловой части и перелом скулоорбитального комплекса. По информации канала, мужчине предстоит пройти лечение. ОМОНовца, избившего коллегу, ждет проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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