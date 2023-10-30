Baza: в Москве ОМОНовец избил коллегу из-за служебной проверки

30 октября 2023 в 19:28 Размер текста - 17 +

Старший лейтенант получил перелом и ушибы Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Москве ОМОНовец нанес удары по лицу старшему лейтенанту Александру в связи со служебной проверкой на работе. Мужчине не понравилось, что коллега нашел нарушения в работе его подразделения. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «После проверки он подлетел к старшему лейтенанту в здании главного управления Росгвардии по Москве на улице Твардовского, назвал его щенком и нанес несколько точных ударов по лицу ревизора», — передает telegram-канал. Уточняется, что Александр обратился за медицинской помощью. Медики диагностировали ушиб мягких тканей правой скуловой части и перелом скулоорбитального комплекса. По информации канала, мужчине предстоит пройти лечение. ОМОНовца, избившего коллегу, ждет проверка.

В Москве ОМОНовец нанес удары по лицу старшему лейтенанту Александру в связи со служебной проверкой на работе. Мужчине не понравилось, что коллега нашел нарушения в работе его подразделения. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «После проверки он подлетел к старшему лейтенанту в здании главного управления Росгвардии по Москве на улице Твардовского, назвал его щенком и нанес несколько точных ударов по лицу ревизора», — передает telegram-канал. Уточняется, что Александр обратился за медицинской помощью. Медики диагностировали ушиб мягких тканей правой скуловой части и перелом скулоорбитального комплекса. По информации канала, мужчине предстоит пройти лечение. ОМОНовца, избившего коллегу, ждет проверка.