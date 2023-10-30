Путин проведет большое совещание 30 октября: о чем пойдет речь, где смотреть

30 октября 2023 в 20:01 Размер текста - 17 +

Владимир Путин проведет большое совещание ситуации в Махачкале в 19:00 по московскому времени Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Протесты в аэропорту Махачкалы Вечером 30 октября президент РФ Владимир Путин проведет большое совещание. Речь на нем пойдет о ситуации, которая произошла в аэропорту Махачкалы 29 октября. Информацию об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Во сколько начнется большое совещание и о чем пойдет речь «Путин планирует сегодня ориентировочно в 19.00 (мск) провести большое представительное совещание и обсудить на нем попытки запада использовать события на Ближнем Востоке для раскола российского общества», — анонсировал Песков. Уточняется, что после публичного выступления Путина совещание продолжится в закрытом режиме. Встреча пройдет в очном формате. Где можно посмотреть выступление Путина В большом совещании примет участие Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, а также глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и руководители палат парламента. Посмотреть его можно будет на таких федеральных каналах, как Первый канал, Россия-24 и так далее. Также обращение будет транслироваться на Rutube-канале URA.RU.

Вечером 30 октября президент РФ Владимир Путин проведет большое совещание. Речь на нем пойдет о ситуации, которая произошла в аэропорту Махачкалы 29 октября. Информацию об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Путин планирует сегодня ориентировочно в 19.00 (мск) провести большое представительное совещание и обсудить на нем попытки запада использовать события на Ближнем Востоке для раскола российского общества», — анонсировал Песков. Уточняется, что после публичного выступления Путина совещание продолжится в закрытом режиме. Встреча пройдет в очном формате. В большом совещании примет участие Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, а также глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и руководители палат парламента. Посмотреть его можно будет на таких федеральных каналах, как Первый канал, Россия-24 и так далее. Также обращение будет транслироваться на Rutube-канале URA.RU.