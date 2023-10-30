Путин проведет большое совещание 30 октября: о чем пойдет речь, где смотреть

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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
Владимир Путин проведет большое совещание ситуации в Махачкале в 19:00 по московскому времени Фото:
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Протесты в аэропорту Махачкалы

Вечером 30 октября президент РФ Владимир Путин проведет большое совещание. Речь на нем пойдет о ситуации, которая произошла в аэропорту Махачкалы 29 октября. Информацию об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Во сколько начнется большое совещание и о чем пойдет речь

«Путин планирует сегодня ориентировочно в 19.00 (мск) провести большое представительное совещание и обсудить на нем попытки запада использовать события на Ближнем Востоке для раскола российского общества», — анонсировал Песков. Уточняется, что после публичного выступления Путина совещание продолжится в закрытом режиме. Встреча пройдет в очном формате.

Где можно посмотреть выступление Путина

В большом совещании примет участие Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, а также глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и руководители палат парламента. Посмотреть его можно будет на таких федеральных каналах, как Первый канал, Россия-24 и так далее. Также обращение будет транслироваться на Rutube-канале URA.RU.

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Вечером 30 октября президент РФ Владимир Путин проведет большое совещание. Речь на нем пойдет о ситуации, которая произошла в аэропорту Махачкалы 29 октября. Информацию об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Путин планирует сегодня ориентировочно в 19.00 (мск) провести большое представительное совещание и обсудить на нем попытки запада использовать события на Ближнем Востоке для раскола российского общества», — анонсировал Песков. Уточняется, что после публичного выступления Путина совещание продолжится в закрытом режиме. Встреча пройдет в очном формате. В большом совещании примет участие Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, а также глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и руководители палат парламента. Посмотреть его можно будет на таких федеральных каналах, как Первый канал, Россия-24 и так далее. Также обращение будет транслироваться на Rutube-канале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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