В Пермском крае мужчина провалился под лед и утонул

Инцидент произошел в Чернушке
На реке Танып в Чернушинском городском округе (Пермский край) 30 октября местный житель провалился под лед. Спасти его не удалось, и он утонул, сообщили в пресс-службе МЧС России по Пермскому краю.
«30 октября в 13:00 в оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России по Пермскому краю поступила информация о происшествии на воде в акватории реки Танып. К месту происшествия выехали 6 человек и 2 единицы техники. Имеется погибший», — говорится в сообщении.
Сотрудники МЧС устанавливают обстоятельства происшествия. Также спасатели напоминают, что на лед выходить сейчас опасно.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!