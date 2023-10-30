В Пермском крае мужчина провалился под лед и утонул

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мыс Стрелка. Пермь, лед, камское водохранилище, камское море зимой
Инцидент произошел в Чернушке Фото:

На реке Танып в Чернушинском городском округе (Пермский край) 30 октября местный житель провалился под лед. Спасти его не удалось, и он утонул, сообщили в пресс-службе МЧС России по Пермскому краю.

«30 октября в 13:00 в оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России по Пермскому краю поступила информация о происшествии на воде в акватории реки Танып. К месту происшествия выехали 6 человек и 2 единицы техники. Имеется погибший», — говорится в сообщении.

Сотрудники МЧС устанавливают обстоятельства происшествия. Также спасатели напоминают, что на лед выходить сейчас опасно.

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На реке Танып в Чернушинском городском округе (Пермский край) 30 октября местный житель провалился под лед. Спасти его не удалось, и он утонул, сообщили в пресс-службе МЧС России по Пермскому краю. «30 октября в 13:00 в оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России по Пермскому краю поступила информация о происшествии на воде в акватории реки Танып. К месту происшествия выехали 6 человек и 2 единицы техники. Имеется погибший», — говорится в сообщении. Сотрудники МЧС устанавливают обстоятельства происшествия. Также спасатели напоминают, что на лед выходить сейчас опасно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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