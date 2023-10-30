В Пермском крае мужчина провалился под лед и утонул

30 октября 2023 в 20:36 Размер текста - 17 +

Инцидент произошел в Чернушке Фото: Сергей Русанов © URA.RU На реке Танып в Чернушинском городском округе (Пермский край) 30 октября местный житель провалился под лед. Спасти его не удалось, и он утонул, сообщили в пресс-службе МЧС России по Пермскому краю. «30 октября в 13:00 в оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России по Пермскому краю поступила информация о происшествии на воде в акватории реки Танып. К месту происшествия выехали 6 человек и 2 единицы техники. Имеется погибший», — говорится в сообщении. Сотрудники МЧС устанавливают обстоятельства происшествия. Также спасатели напоминают, что на лед выходить сейчас опасно.

На реке Танып в Чернушинском городском округе (Пермский край) 30 октября местный житель провалился под лед. Спасти его не удалось, и он утонул, сообщили в пресс-службе МЧС России по Пермскому краю. «30 октября в 13:00 в оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России по Пермскому краю поступила информация о происшествии на воде в акватории реки Танып. К месту происшествия выехали 6 человек и 2 единицы техники. Имеется погибший», — говорится в сообщении. Сотрудники МЧС устанавливают обстоятельства происшествия. Также спасатели напоминают, что на лед выходить сейчас опасно.