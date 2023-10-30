В Челябинске движение трамваев на Чичерина запустят 1 ноября

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Клипарт. Челябинск., трамвай
Движение трамваев по проспекту Победы от Ворошилова до Чичерина было закрыто из-за ремонта Фото:

В Челябинске 1 ноября после ремонта путей запустят движение трамваев до конечной остановки по улице Чичерина. Об этом сообщает пресс-служба Челябинского городского электрического транспорта (ООО «ЧелябГЭТ»).

«Трамваи на Чичерина пойдут 1 ноября. Ремонт путей в кольце „Чичерина“ заканчивается, и с 1 ноября трамваи пойдут на Чичерина как обычно», — уточнили в пресс-службе ООО «ЧелябГЭТ». Там добавили, что, по возможности, постараются запустить движение к 18:00 31 октября.

Движение трамваев закрыли на северо-западе Челябинска от улицы Ворошилова до улицы Чичерина 26 октября. Ограничение ввели из-за ремонта трамвайных путей на кольце возле улицы Ворошилова. Маршруты четырех трамваев № 14, 15, 16, 22, были временно изменены. Пассажирам предлагали воспользоваться альтернативным видом транспорта — автобусами № 9, 18, 31, 64, 71.

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В Челябинске 1 ноября после ремонта путей запустят движение трамваев до конечной остановки по улице Чичерина. Об этом сообщает пресс-служба Челябинского городского электрического транспорта (ООО «ЧелябГЭТ»). «Трамваи на Чичерина пойдут 1 ноября. Ремонт путей в кольце „Чичерина“ заканчивается, и с 1 ноября трамваи пойдут на Чичерина как обычно», — уточнили в пресс-службе ООО «ЧелябГЭТ». Там добавили, что, по возможности, постараются запустить движение к 18:00 31 октября. Движение трамваев закрыли на северо-западе Челябинска от улицы Ворошилова до улицы Чичерина 26 октября. Ограничение ввели из-за ремонта трамвайных путей на кольце возле улицы Ворошилова. Маршруты четырех трамваев № 14, 15, 16, 22, были временно изменены. Пассажирам предлагали воспользоваться альтернативным видом транспорта — автобусами № 9, 18, 31, 64, 71.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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