В Челябинске движение трамваев на Чичерина запустят 1 ноября 30 октября 2023 в 22:25 Размер текста - 17 + Движение трамваев по проспекту Победы от Ворошилова до Чичерина было закрыто из-за ремонта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске 1 ноября после ремонта путей запустят движение трамваев до конечной остановки по улице Чичерина. Об этом сообщает пресс-служба Челябинского городского электрического транспорта (ООО «ЧелябГЭТ»). «Трамваи на Чичерина пойдут 1 ноября. Ремонт путей в кольце „Чичерина“ заканчивается, и с 1 ноября трамваи пойдут на Чичерина как обычно», — уточнили в пресс-службе ООО «ЧелябГЭТ». Там добавили, что, по возможности, постараются запустить движение к 18:00 31 октября. Движение трамваев закрыли на северо-западе Челябинска от улицы Ворошилова до улицы Чичерина 26 октября. Ограничение ввели из-за ремонта трамвайных путей на кольце возле улицы Ворошилова. Маршруты четырех трамваев № 14, 15, 16, 22, были временно изменены. Пассажирам предлагали воспользоваться альтернативным видом транспорта — автобусами № 9, 18, 31, 64, 71. В Челябинске 1 ноября после ремонта путей запустят движение трамваев до конечной остановки по улице Чичерина. Об этом сообщает пресс-служба Челябинского городского электрического транспорта (ООО «ЧелябГЭТ»). «Трамваи на Чичерина пойдут 1 ноября. Ремонт путей в кольце „Чичерина“ заканчивается, и с 1 ноября трамваи пойдут на Чичерина как обычно», — уточнили в пресс-службе ООО «ЧелябГЭТ». Там добавили, что, по возможности, постараются запустить движение к 18:00 31 октября. Движение трамваев закрыли на северо-западе Челябинска от улицы Ворошилова до улицы Чичерина 26 октября. Ограничение ввели из-за ремонта трамвайных путей на кольце возле улицы Ворошилова. Маршруты четырех трамваев № 14, 15, 16, 22, были временно изменены. Пассажирам предлагали воспользоваться альтернативным видом транспорта — автобусами № 9, 18, 31, 64, 71. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям