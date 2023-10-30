30 октября 2023

Кадыров заявил о пресечении попытки провокаций в Чечне

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Рамзан Кадыров. stock, кадыров рамзан, stock
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о том, как удалось предотвратить провокацию в республике Фото:
новость из сюжета
Протесты в аэропорту Махачкалы

В Чечне в ночь с 29 на 30 октября власти пресекли попытку провокаций на фоне беспорядков в Дагестане. Об этом написал глава республики Рамзан Кадыров в Telegram.

«Попытка подобной провокации была очень оперативно пресечена прошедшей ночью и в самой Чеченской Республике. СМИ региона во главе с министром по национальной политике, внешним связям печати и информации Ахмедом Дудаевым вовремя обратили внимание на фейковые призывы и предостерегли жителей от необдуманных действий», — сообщил Кадыров в своем telegram-канале.

По словам Кадырова, в республике были приведены в готовность полицейские и росгвардейцы, чтобы оперативно среагировать на любую провокацию. 29 октября начались протесты в аэропорту Махачкалы, когда сотни граждан Дагестана отправились встречать самолет, летящий из Израиля. Позже стало известно, что к протестам призывал канал «Утро Дагестан», организованный экс-депутатом Госдумы Ильей Пономаревым (признан Минюстом РФ иноагентом), передает RT.

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В Чечне в ночь с 29 на 30 октября власти пресекли попытку провокаций на фоне беспорядков в Дагестане. Об этом написал глава республики Рамзан Кадыров в Telegram. «Попытка подобной провокации была очень оперативно пресечена прошедшей ночью и в самой Чеченской Республике. СМИ региона во главе с министром по национальной политике, внешним связям печати и информации Ахмедом Дудаевым вовремя обратили внимание на фейковые призывы и предостерегли жителей от необдуманных действий», — сообщил Кадыров в своем telegram-канале. По словам Кадырова, в республике были приведены в готовность полицейские и росгвардейцы, чтобы оперативно среагировать на любую провокацию. 29 октября начались протесты в аэропорту Махачкалы, когда сотни граждан Дагестана отправились встречать самолет, летящий из Израиля. Позже стало известно, что к протестам призывал канал «Утро Дагестан», организованный экс-депутатом Госдумы Ильей Пономаревым (признан Минюстом РФ иноагентом), передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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