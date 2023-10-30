Кадыров заявил о пресечении попытки провокаций в Чечне

В Чечне в ночь с 29 на 30 октября власти пресекли попытку провокаций на фоне беспорядков в Дагестане. Об этом написал глава республики Рамзан Кадыров в Telegram.
«Попытка подобной провокации была очень оперативно пресечена прошедшей ночью и в самой Чеченской Республике. СМИ региона во главе с министром по национальной политике, внешним связям печати и информации Ахмедом Дудаевым вовремя обратили внимание на фейковые призывы и предостерегли жителей от необдуманных действий», — сообщил Кадыров в своем telegram-канале.
По словам Кадырова, в республике были приведены в готовность полицейские и росгвардейцы, чтобы оперативно среагировать на любую провокацию. 29 октября начались протесты в аэропорту Махачкалы, когда сотни граждан Дагестана отправились встречать самолет, летящий из Израиля. Позже стало известно, что к протестам призывал канал «Утро Дагестан», организованный экс-депутатом Госдумы Ильей Пономаревым (признан Минюстом РФ иноагентом), передает RT.
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