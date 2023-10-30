МВД раскрыло данные о числе задержанных по беспорядкам в аэропорту Махачкалы

МВД: в Дагестане задержали 83 человека за участие в беспорядках в Махачкале

МВД задержало 83 человека за участие в беспорядках в аэропорту Махачкалы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Протесты в аэропорту Махачкалы

В настоящее время задержаны 83 человека, принимавшие участие в массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Северо-Кавказскому Федеральному округу.

«На данный момент задержано 83 лица, принимавших участие в противоправной деятельности», — говорится в сообщении, передает РИА Новости. Правоохранительные органы продолжают работу для задержания организаторов и активистов массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы.

Протесты в аэропорту Махачкалы начались ночью 29 октября, когда сотни граждан Дагестана отправились встречать самолет, летящий из Израиля. Позже стало известно, что к протестам призывал канал «Утро Дагестан», организованный экс-депутатам Госдумы Ильей Пономаревым (признан Минюстом РФ иноагентом). В Росавиации заявили о запрете вылетов самолетов из Израиля в Махачкалу.