В два раза больше свердловчан получили газ по президентской программе

31 октября 2023 в 11:01 Размер текста - 17 +

Около 40 тысяч свердловчан уже получают газ благодаря президентской программе Фото: Александр Мамаев © URA.RU С начала 2023 года количество подключенных к газу домов в Свердловской области выросло почти в два раза — с 7 тысяч до 13,5 тысячи — благодаря реализации программы социальной газификации. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе департамента информационной политики Свердловской области. «Если на начало года к голубому топливу было подключено менее 7 тысяч домовладений, то сейчас эта цифра выросла почти в два раза — до 13,5 тысячи. На текущий момент численность жителей, получающих газ по программе социальной газификации, образно говоря, соответствует населению, например, Верхней Салды», — приводит департамент слова министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова. По словам Смирнова, на сегодняшний день с жителями региона заключено более 56 тысячи договоров на догазификацию, к более чем 30,5 тысячи домов уже построены газовые сети для последующего подключения. Чтобы поучаствовать в программе социальной газификации, можно оставить заявку через федеральный портал connectgas.ru, сайт «Госуслуги», а также на сайтах или в офисах газораспределительных организаций.

С начала 2023 года количество подключенных к газу домов в Свердловской области выросло почти в два раза — с 7 тысяч до 13,5 тысячи — благодаря реализации программы социальной газификации. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе департамента информационной политики Свердловской области. «Если на начало года к голубому топливу было подключено менее 7 тысяч домовладений, то сейчас эта цифра выросла почти в два раза — до 13,5 тысячи. На текущий момент численность жителей, получающих газ по программе социальной газификации, образно говоря, соответствует населению, например, Верхней Салды», — приводит департамент слова министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова. По словам Смирнова, на сегодняшний день с жителями региона заключено более 56 тысячи договоров на догазификацию, к более чем 30,5 тысячи домов уже построены газовые сети для последующего подключения. Чтобы поучаствовать в программе социальной газификации, можно оставить заявку через федеральный портал connectgas.ru, сайт «Госуслуги», а также на сайтах или в офисах газораспределительных организаций.