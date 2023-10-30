30 октября 2023

В два раза больше свердловчан получили газ по президентской программе

© Служба новостей «URA.RU»
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Прокладка нового газопровода высокого давления. Газпром газораспределение. Екатеринбург, газопровод, газификация, прокладка газопровода, монтаж газопровода, газовый трубопровод
Около 40 тысяч свердловчан уже получают газ благодаря президентской программе Фото:

С начала 2023 года количество подключенных к газу домов в Свердловской области выросло почти в два раза — с 7 тысяч до 13,5 тысячи — благодаря реализации программы социальной газификации. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе департамента информационной политики Свердловской области.

«Если на начало года к голубому топливу было подключено менее 7 тысяч домовладений, то сейчас эта цифра выросла почти в два раза — до 13,5 тысячи. На текущий момент численность жителей, получающих газ по программе социальной газификации, образно говоря, соответствует населению, например, Верхней Салды», — приводит департамент слова министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова.

По словам Смирнова, на сегодняшний день с жителями региона заключено более 56 тысячи договоров на догазификацию, к более чем 30,5 тысячи домов уже построены газовые сети для последующего подключения. Чтобы поучаствовать в программе социальной газификации, можно оставить заявку через федеральный портал connectgas.ru, сайт «Госуслуги», а также на сайтах или в офисах газораспределительных организаций.

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С начала 2023 года количество подключенных к газу домов в Свердловской области выросло почти в два раза — с 7 тысяч до 13,5 тысячи — благодаря реализации программы социальной газификации. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе департамента информационной политики Свердловской области. «Если на начало года к голубому топливу было подключено менее 7 тысяч домовладений, то сейчас эта цифра выросла почти в два раза — до 13,5 тысячи. На текущий момент численность жителей, получающих газ по программе социальной газификации, образно говоря, соответствует населению, например, Верхней Салды», — приводит департамент слова министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова. По словам Смирнова, на сегодняшний день с жителями региона заключено более 56 тысячи договоров на догазификацию, к более чем 30,5 тысячи домов уже построены газовые сети для последующего подключения. Чтобы поучаствовать в программе социальной газификации, можно оставить заявку через федеральный портал connectgas.ru, сайт «Госуслуги», а также на сайтах или в офисах газораспределительных организаций.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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