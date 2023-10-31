Песков: Россия открыта для зарубежных инвестиций

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Президент России Владимир Путин на переговорах с лидерами зарубежных стран. Пекин, песков дмитрий
Дмитрий Песков сообщил, что в РФ есть все условия для работы зарубежных предприятий Фото:

Россия по-прежнему открыта для иностранных инвестиций. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, РФ создает все условия для работы зарубежных предприятий.

«Если говорить о концептуальном подходе, безусловно, есть компании, которые уходят, и есть те, кто остается и занимается весьма рентабельным бизнесом. Тут важно понимать, что Россия по-прежнему остается открытой для зарубежных инвестиций <…> Россия по-прежнему готова создавать условия для работы компаний», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает журналист URA.RU.

Он отметил, что если предприятия уходят из одних стран, то компании из других стран проявляют больше интереса. По его словам, в отношении западных компаний действует особый режим из-за квазивойны, которая ведется против РФ.

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Россия по-прежнему открыта для иностранных инвестиций. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, РФ создает все условия для работы зарубежных предприятий. «Если говорить о концептуальном подходе, безусловно, есть компании, которые уходят, и есть те, кто остается и занимается весьма рентабельным бизнесом. Тут важно понимать, что Россия по-прежнему остается открытой для зарубежных инвестиций <…> Россия по-прежнему готова создавать условия для работы компаний», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает журналист URA.RU. Он отметил, что если предприятия уходят из одних стран, то компании из других стран проявляют больше интереса. По его словам, в отношении западных компаний действует особый режим из-за квазивойны, которая ведется против РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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