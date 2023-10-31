Песков: Россия открыта для зарубежных инвестиций 31 октября 2023 в 14:35 Размер текста - 17 + Дмитрий Песков сообщил, что в РФ есть все условия для работы зарубежных предприятий Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия по-прежнему открыта для иностранных инвестиций. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, РФ создает все условия для работы зарубежных предприятий. «Если говорить о концептуальном подходе, безусловно, есть компании, которые уходят, и есть те, кто остается и занимается весьма рентабельным бизнесом. Тут важно понимать, что Россия по-прежнему остается открытой для зарубежных инвестиций <…> Россия по-прежнему готова создавать условия для работы компаний», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает журналист URA.RU. Он отметил, что если предприятия уходят из одних стран, то компании из других стран проявляют больше интереса. По его словам, в отношении западных компаний действует особый режим из-за квазивойны, которая ведется против РФ. Россия по-прежнему открыта для иностранных инвестиций. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, РФ создает все условия для работы зарубежных предприятий. «Если говорить о концептуальном подходе, безусловно, есть компании, которые уходят, и есть те, кто остается и занимается весьма рентабельным бизнесом. Тут важно понимать, что Россия по-прежнему остается открытой для зарубежных инвестиций <…> Россия по-прежнему готова создавать условия для работы компаний», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает журналист URA.RU. Он отметил, что если предприятия уходят из одних стран, то компании из других стран проявляют больше интереса. По его словам, в отношении западных компаний действует особый режим из-за квазивойны, которая ведется против РФ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям