Песков: Россия открыта для зарубежных инвестиций

Россия по-прежнему открыта для иностранных инвестиций. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, РФ создает все условия для работы зарубежных предприятий.
«Если говорить о концептуальном подходе, безусловно, есть компании, которые уходят, и есть те, кто остается и занимается весьма рентабельным бизнесом. Тут важно понимать, что Россия по-прежнему остается открытой для зарубежных инвестиций <…> Россия по-прежнему готова создавать условия для работы компаний», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает журналист URA.RU.
Он отметил, что если предприятия уходят из одних стран, то компании из других стран проявляют больше интереса. По его словам, в отношении западных компаний действует особый режим из-за квазивойны, которая ведется против РФ.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.