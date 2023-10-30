Путин собирает экстренное совещание с министрами, силовиками и совбезом

Российский президент Владимир Путин организует экстренное совещание. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, на совещании обсудят попытки Запада расколоть российское общество.
«Совещание в 19-00 по попыткам Запада расколоть российское общество <…> Будет публичное выступление Путина. Дальше закрытое будет», — заявил Песков в ходе конференц-колла. По его словам, на совещании будут присутствовать председатель правительства РФ Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
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