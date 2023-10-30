Путин собирает экстренное совещание с министрами, силовиками и совбезом

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Президент России Владимир Путин и президент Камеруна Поль Бийя на двусторонней встрече. Санкт-Петербург, путин владимир
На совещании Путин обсудит попытки Запада расколоть российское общество Фото:

Российский президент Владимир Путин организует экстренное совещание. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, на совещании обсудят попытки Запада расколоть российское общество.

«Совещание в 19-00 по попыткам Запада расколоть российское общество <…> Будет публичное выступление Путина. Дальше закрытое будет», — заявил Песков в ходе конференц-колла. По его словам, на совещании будут присутствовать председатель правительства РФ Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

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Российский президент Владимир Путин организует экстренное совещание. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, на совещании обсудят попытки Запада расколоть российское общество. «Совещание в 19-00 по попыткам Запада расколоть российское общество <…> Будет публичное выступление Путина. Дальше закрытое будет», — заявил Песков в ходе конференц-колла. По его словам, на совещании будут присутствовать председатель правительства РФ Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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