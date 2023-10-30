Песков: протесты в Махачкале произошли из-за вмешательства извне

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Встречи президента России Владимира Путина с Президентом Республики Бурунди Эваристом Ндайишимийею. Санкт-Петербург, песков дмитрий
Дмитрий Песков заявил, что к протестам причастны силы извне Фото:
новость из сюжета
Протесты в аэропорту Махачкалы

Протесты в Махачкале стали результатом вмешательства извне. Так представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал беспорядки в Дагестане.

«Вчерашнее событие является во многом результатом вмешательства извне», — сказал Песков во время общения с журналистами. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

Сотни жителей Дагестана собрались возле аэропорта в Махачкале 29 октября, чтобы встретить прилетевших из Израиля. Это переросло в беспорядки. Утром 30 октября глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что к протестам причастны спецслужбы Украины. Позже экс-депутат Госдумы Илья Пономарев (признан в РФ иноагентом) подтвердил, что спонсировал telegram-канал, где публиковались призывы выходить на беспорядки.

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Протесты в Махачкале стали результатом вмешательства извне. Так представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал беспорядки в Дагестане. «Вчерашнее событие является во многом результатом вмешательства извне», — сказал Песков во время общения с журналистами. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Сотни жителей Дагестана собрались возле аэропорта в Махачкале 29 октября, чтобы встретить прилетевших из Израиля. Это переросло в беспорядки. Утром 30 октября глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что к протестам причастны спецслужбы Украины. Позже экс-депутат Госдумы Илья Пономарев (признан в РФ иноагентом) подтвердил, что спонсировал telegram-канал, где публиковались призывы выходить на беспорядки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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