Президент США Джо Байден и первая леди Джилл 30 октября поздравляли детей с Хэллоуином. К супругам подошли дети госсекретаря США Энтони Блинкена. Его сын был в образе президента Украины Владимира Зеленского, а дочь была одета в костюм цвета флага Украины.
«Его сын был одет в свитшот и брюки цвета хаки. Сходство этой одежды с популярным образом президента Украины Владимира Зеленского было узнать нетрудно», — говорится в материале украинского телеканала 24. Отмечается, что Зеленский в 2022 году в подобном образе приезжал на встречу к президенту США. Дочь Блинкена была одета в костюм, цвета которого дублируют флаг Украины.
Хэллоуин в США является одним из самых популярных праздников. Его празднуют в ночь на 1 ноября. Ежегодно в Белом доме проходит вечеринка по этому случаю.
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