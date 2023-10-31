Блинкен нарядил сына в костюм Зеленского и отправил просить конфеты у Байдена. Видео 31 октября 2023 в 14:20 Размер текста - 17 + Энтони Блинкен нарядил своего сына в образ Владимира Зеленского на Хэллоуин Фото: Official White House / Adam Schultz Президент США Джо Байден и первая леди Джилл 30 октября поздравляли детей с Хэллоуином. К супругам подошли дети госсекретаря США Энтони Блинкена. Его сын был в образе президента Украины Владимира Зеленского, а дочь была одета в костюм цвета флага Украины. «Его сын был одет в свитшот и брюки цвета хаки. Сходство этой одежды с популярным образом президента Украины Владимира Зеленского было узнать нетрудно», — говорится в материале украинского телеканала 24. Отмечается, что Зеленский в 2022 году в подобном образе приезжал на встречу к президенту США. Дочь Блинкена была одета в костюм, цвета которого дублируют флаг Украины. Хэллоуин в США является одним из самых популярных праздников. Его празднуют в ночь на 1 ноября. Ежегодно в Белом доме проходит вечеринка по этому случаю. Президент США Джо Байден и первая леди Джилл 30 октября поздравляли детей с Хэллоуином. К супругам подошли дети госсекретаря США Энтони Блинкена. Его сын был в образе президента Украины Владимира Зеленского, а дочь была одета в костюм цвета флага Украины. «Его сын был одет в свитшот и брюки цвета хаки. Сходство этой одежды с популярным образом президента Украины Владимира Зеленского было узнать нетрудно», — говорится в материале украинского телеканала 24. Отмечается, что Зеленский в 2022 году в подобном образе приезжал на встречу к президенту США. Дочь Блинкена была одета в костюм, цвета которого дублируют флаг Украины. Хэллоуин в США является одним из самых популярных праздников. Его празднуют в ночь на 1 ноября. Ежегодно в Белом доме проходит вечеринка по этому случаю. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям