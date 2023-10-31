Блинкен нарядил сына в костюм Зеленского и отправил просить конфеты у Байдена. Видео

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Президент США. stock, Энтони Блинкен, stock
Энтони Блинкен нарядил своего сына в образ Владимира Зеленского на Хэллоуин Фото:

Президент США Джо Байден и первая леди Джилл 30 октября поздравляли детей с Хэллоуином. К супругам подошли дети госсекретаря США Энтони Блинкена. Его сын был в образе президента Украины Владимира Зеленского, а дочь была одета в костюм цвета флага Украины.

«Его сын был одет в свитшот и брюки цвета хаки. Сходство этой одежды с популярным образом президента Украины Владимира Зеленского было узнать нетрудно», — говорится в материале украинского телеканала 24. Отмечается, что Зеленский в 2022 году в подобном образе приезжал на встречу к президенту США. Дочь Блинкена была одета в костюм, цвета которого дублируют флаг Украины.

Хэллоуин в США является одним из самых популярных праздников. Его празднуют в ночь на 1 ноября. Ежегодно в Белом доме проходит вечеринка по этому случаю.

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Президент США Джо Байден и первая леди Джилл 30 октября поздравляли детей с Хэллоуином. К супругам подошли дети госсекретаря США Энтони Блинкена. Его сын был в образе президента Украины Владимира Зеленского, а дочь была одета в костюм цвета флага Украины. «Его сын был одет в свитшот и брюки цвета хаки. Сходство этой одежды с популярным образом президента Украины Владимира Зеленского было узнать нетрудно», — говорится в материале украинского телеканала 24. Отмечается, что Зеленский в 2022 году в подобном образе приезжал на встречу к президенту США. Дочь Блинкена была одета в костюм, цвета которого дублируют флаг Украины. Хэллоуин в США является одним из самых популярных праздников. Его празднуют в ночь на 1 ноября. Ежегодно в Белом доме проходит вечеринка по этому случаю.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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