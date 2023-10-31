Тюменские власти бронируют VIP-номера в отелях за счет бюджета

В люксах должны быть две комнаты и кровати королевского размера Фото: Размик Закарян © URA.RU

Представительский центр правительства Тюменской области объявил аукцион на проживание в VIP-номерах отелей и бронь целых корпусов в областных здравницах. Информация представлена на сайте госзакупок. Чиновникам нужны двухкомнатные люксы и другие типы номеров.

«Услуги по предоставлению номеров в гостиницах и оздоровительных центрах (Тюмень, Тобольск, Тюменский район) оказываются по заявкам. Категории бронируемых помещений: номера „Люкс“, „Полулюкс“, „Одноместный“ (отели 3*, 4*), двухэтажные благоустроенные здания и корпуса в оздоровительных центрах», — следует из закупки представительского центра правительства Тюменской области «Тура».

Люксы по заявкам чиновников должны быть двухкомнатными, полулюксы — студиями, разделенными на рабочую зону и зону отдыха. В них требуются кровати королевского размера (king-size), холодильник с мини-баром и другие удобства.

Гостиницы «тройки» должны быть расположены в Тобольске, цена номеров в них — от 5 200 до 8 500 рублей в сутки. В Тюмени гости будут жить в «четверках», от 7 200 до 14 500 рублей в день. Что до оздоровительных центров, где власти планируют бронировать целые корпуса, то они располагаются в Тюменском районе, а сутки в них будут стоить от 5 400 до 9 800 рублей.

Оплату отелей произведут из областного бюджета. Кто именно будет проживать в номерах и здравницах в проекте контракта не указано. URA.RU направило запрос в информационный центр правительства Тюменской области. Ответ ожидается.