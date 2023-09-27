В Сургуте раскрыли планы подготовки к Новому году

Мэрия Сургута потратит 6 млн рублей строительство ледовых городков

28 сентября 2023 в 19:19 Размер текста - 17 +

В Сургуте к Новому году построят два ледовых городка Фото: Денис Моргунов © URA.RU Власти Сургута планируют к Новому году построить в городе два ледовых городка, стилизованных под русские народные сказки. На это мэрия потратит шесть миллионов рублей. Соответствующий тендер администрация города разместила на портале госзакупок. «Объект закупки: выполнение работ по устройству ледовых городков для новогоднего оформления города Сургута. Цель выполнения работ: праздничное оформление города Сургута к Новому 2024 году, организация мест проведения городских уличных мероприятий, достижение позитивного праздничного настроения у жителей города», — следует из документов, размещенных на сайте госзакупок. Один ледовый городок возведут на территории сквера возле Свято-Троицкого кафедрального собора. Второй объект появится на центральной площади. Основная тематика — русские народные сказки. Ранее URA.RU сообщало, что мэрия Сургута потратит почти 8,5 миллиона рублей на новогодние инсталляции. На центральной городской площади установят «Кремлевскую» звезду и коньки, а в сквере городского культурного центра появится серебряная лошадь и световой чум.

Власти Сургута планируют к Новому году построить в городе два ледовых городка, стилизованных под русские народные сказки. На это мэрия потратит шесть миллионов рублей. Соответствующий тендер администрация города разместила на портале госзакупок. «Объект закупки: выполнение работ по устройству ледовых городков для новогоднего оформления города Сургута. Цель выполнения работ: праздничное оформление города Сургута к Новому 2024 году, организация мест проведения городских уличных мероприятий, достижение позитивного праздничного настроения у жителей города», — следует из документов, размещенных на сайте госзакупок. Один ледовый городок возведут на территории сквера возле Свято-Троицкого кафедрального собора. Второй объект появится на центральной площади. Основная тематика — русские народные сказки. Ранее URA.RU сообщало, что мэрия Сургута потратит почти 8,5 миллиона рублей на новогодние инсталляции. На центральной городской площади установят «Кремлевскую» звезду и коньки, а в сквере городского культурного центра появится серебряная лошадь и световой чум.