Украинский боец признал остановку контрнаступления ВСУ Боец ВСУ: ВС России остановили украинское контрнаступление 31 октября 2023 в 17:21 Размер текста - 17 + Наступление ВСУ было остановлено Россией, сказал украинский военный Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские войска остановили контрнаступление ВСУ и перешли в наступление. Об этом заявил украинский военный с позывным «Дед». «Украинская армия оказалась в тупике. Русские остановили ее наступление. Более того, армия России сама начала атаковать на разных направлениях», — заявил «Дед» в интервью польскому порталу O2. Боец ВСУ уточнил, что такая ситуация на фронте сложилась из-за неудачных решений украинского командования. Он подчеркнул, что в последние месяцы неэффективность атак Киева становится все очевиднее. ВСУ начали масштабное контрнаступление в июне. Однако за все время операции Киев не смог добиться успехов на фронте. Недавно экс-полковник страны из аналитического «Центра оборонных стратегий» Сергей Кивлюк заявил, что украинские силы остановили наступление в направлениях Азовского моря и городов Авдеевка и Купянск, передает MK.RU . Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что с начала своей операции ВСУ потеряли более 90 тысяч военных, пишет «Ридус». Российские войска остановили контрнаступление ВСУ и перешли в наступление. Об этом заявил украинский военный с позывным «Дед». «Украинская армия оказалась в тупике. Русские остановили ее наступление. Более того, армия России сама начала атаковать на разных направлениях», — заявил «Дед» в интервью польскому порталу O2. Боец ВСУ уточнил, что такая ситуация на фронте сложилась из-за неудачных решений украинского командования. Он подчеркнул, что в последние месяцы неэффективность атак Киева становится все очевиднее. ВСУ начали масштабное контрнаступление в июне. Однако за все время операции Киев не смог добиться успехов на фронте. Недавно экс-полковник страны из аналитического «Центра оборонных стратегий» Сергей Кивлюк заявил, что украинские силы остановили наступление в направлениях Азовского моря и городов Авдеевка и Купянск, передает MK.RU. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что с начала своей операции ВСУ потеряли более 90 тысяч военных, пишет «Ридус». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям