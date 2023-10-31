Украинский боец признал остановку контрнаступления ВСУ

Боец ВСУ: ВС России остановили украинское контрнаступление
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Наступление ВСУ было остановлено Россией, сказал украинский военный Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские войска остановили контрнаступление ВСУ и перешли в наступление. Об этом заявил украинский военный с позывным «Дед».

«Украинская армия оказалась в тупике. Русские остановили ее наступление. Более того, армия России сама начала атаковать на разных направлениях», — заявил «Дед» в интервью польскому порталу O2.

Боец ВСУ уточнил, что такая ситуация на фронте сложилась из-за неудачных решений украинского командования. Он подчеркнул, что в последние месяцы неэффективность атак Киева становится все очевиднее.

ВСУ начали масштабное контрнаступление в июне. Однако за все время операции Киев не смог добиться успехов на фронте. Недавно экс-полковник страны из аналитического «Центра оборонных стратегий» Сергей Кивлюк заявил, что украинские силы остановили наступление в направлениях Азовского моря и городов Авдеевка и Купянск, передает MK.RU. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что с начала своей операции ВСУ потеряли более 90 тысяч военных, пишет «Ридус».

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Российские войска остановили контрнаступление ВСУ и перешли в наступление. Об этом заявил украинский военный с позывным «Дед». «Украинская армия оказалась в тупике. Русские остановили ее наступление. Более того, армия России сама начала атаковать на разных направлениях», — заявил «Дед» в интервью польскому порталу O2. Боец ВСУ уточнил, что такая ситуация на фронте сложилась из-за неудачных решений украинского командования. Он подчеркнул, что в последние месяцы неэффективность атак Киева становится все очевиднее. ВСУ начали масштабное контрнаступление в июне. Однако за все время операции Киев не смог добиться успехов на фронте. Недавно экс-полковник страны из аналитического «Центра оборонных стратегий» Сергей Кивлюк заявил, что украинские силы остановили наступление в направлениях Азовского моря и городов Авдеевка и Купянск, передает MK.RU. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что с начала своей операции ВСУ потеряли более 90 тысяч военных, пишет «Ридус».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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