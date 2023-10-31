Госдума одобрила повышение «военных пенсий» с октября 2024 года

31 октября 2023 в 18:20 Размер текста - 17 +

Спикер ГД Вячеслав Володин отметил, что эта мера коснется более 2,7 миллиона человек Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Пенсионная реформа в России В первом чтении пленарного собрания Госдумы был принят законопроект, направленный на повышение «военных пенсий» с 1 октября 2024 года. Проект закона правительство внесло в ГД в сентябре вместе с проектом федерального бюджета РФ и бюджетов внебюджетных фондов на 2024—2026 годы. «С 1 октября 2024 года размер денежного довольствия, учитываемого для исчисления пенсии, предлагается установить на уровне 89,32%, имея в виду увеличение военных пенсий на 4,5% с 1 октября 2024 года», — говорится в пояснительной записке к документу 31 октября, передает РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что эта мера коснется более 2,7 миллиона человек. В этом году с 1 ноября надбавки будут получать пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста, а также угольщики и летчики. Размер их доплаты будет зависеть от отработанного стажа. Кроме того, люди старше 80 лет смогут получить прибавку к пенсии в размере 7567 рублей. На эту же сумму повысятся ежемесячные выплаты инвалидам первой группы.

В первом чтении пленарного собрания Госдумы был принят законопроект, направленный на повышение «военных пенсий» с 1 октября 2024 года. Проект закона правительство внесло в ГД в сентябре вместе с проектом федерального бюджета РФ и бюджетов внебюджетных фондов на 2024—2026 годы. «С 1 октября 2024 года размер денежного довольствия, учитываемого для исчисления пенсии, предлагается установить на уровне 89,32%, имея в виду увеличение военных пенсий на 4,5% с 1 октября 2024 года», — говорится в пояснительной записке к документу 31 октября, передает РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что эта мера коснется более 2,7 миллиона человек. В этом году с 1 ноября надбавки будут получать пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста, а также угольщики и летчики. Размер их доплаты будет зависеть от отработанного стажа. Кроме того, люди старше 80 лет смогут получить прибавку к пенсии в размере 7567 рублей. На эту же сумму повысятся ежемесячные выплаты инвалидам первой группы.