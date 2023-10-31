Мишустин провел совещание по экономическим вопросам: главные заявления

31 октября 2023 в 19:26 Размер текста - 17 +

По результатам девяти месяцев увеличение ВВП в России составило 2,8% Фото: Георгий Бергал © URA.RU Экономика РФ продолжает расти. Этому способствовало развитие отечественного производства и создание экономики предложения. Об этом в ходе совещания по экономическим вопросам рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин. Глава правительства заявил, что по результатам девяти месяцев увеличение валового внутреннего продукта составило 2,8%. По его словам, такую динамику обеспечило выполнение поручений президента РФ, проведенная работа по оперативным и стратегическим задачам, осуществление адресной поддержки граждан и предприятий, а также рост отечественного производства и создание экономики предложения. Михаил Мишустин подчеркнул, что к середине года экономика практически полностью восстановилась до докризисного уровня. Он отметил, что с начала года до середины октября ненефтегазовые поступления увеличились почти на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. «Некоторый спад еще сохраняется в нефтегазовом секторе. Экспортные маршруты в нем выстраивались десятилетиями», — отметил глава правительства. Он также подчеркнул, что в этой связи требуется больше времени для выстраивания новой логистики и нахождения новых рынков сбыта. «Но и здесь есть перемены. Растет добыча угля. В сентябре — более 2% год к году», — добавил премьер. Мишустин отметил увеличение с января по сентябрь выпуска промышленных товаров более чем на 3%. По его словам, локомотивом является обрабатывающая промышленность — «за девять месяцев года рост там превысил 7%». «Основную поддержку уже пятый месяц подряд оказывает машиностроение с темпом свыше 22%», — добавил премьер. Он подчеркнул, что машиностроение, химический и металлургический комплексы дают около 90% расширения выпуска обрабатывающих производств. Глава правительства также рассказал о двузначных показателях в секторе компьютеров, электроники, мебели, оптических изделий, электрооборудовании и других отраслях. Мишустин сообщил и о расширении торговли. Розничный товарооборот за восемь месяцев вырос больше чем на 3,5%, а оптовый — более чем на 6%» — подчеркнул премьер. Кроме этого, глава правительства заявил об увеличении с января по август 2023 года товарооборота с дружественными государствами на 22%. Последней темой, которую затронул Мишустин, стала ситуация на рынке труда. По его словам, ситуация там остается стабильной. «В августе показатель безработицы повторил исторический минимум — 3%», — сообщил глава правительства. Премьер заметил, что низкая безработица имеет два аспекта. «С одной стороны, это значит, что больше людей имеют стабильный заработок и могут обеспечить себе и своим семьям соответствующий уровень доходов. Однако есть и обратная сторона. Растущей экономике требуется больше специалистов», — объяснил Мишустин. Ранее Михаил Мишустин заявил, что российская экономика продолжает стабильно расти. «РФ удалось плавно адаптироваться к новым вызовам и довольно быстро вернуться к устойчивому [экономическому] росту», — отметил тогда председатель правительства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Экономика РФ продолжает расти. Этому способствовало развитие отечественного производства и создание экономики предложения. Об этом в ходе совещания по экономическим вопросам рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин. Глава правительства заявил, что по результатам девяти месяцев увеличение валового внутреннего продукта составило 2,8%. По его словам, такую динамику обеспечило выполнение поручений президента РФ, проведенная работа по оперативным и стратегическим задачам, осуществление адресной поддержки граждан и предприятий, а также рост отечественного производства и создание экономики предложения. Михаил Мишустин подчеркнул, что к середине года экономика практически полностью восстановилась до докризисного уровня. Он отметил, что с начала года до середины октября ненефтегазовые поступления увеличились почти на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. «Некоторый спад еще сохраняется в нефтегазовом секторе. Экспортные маршруты в нем выстраивались десятилетиями», — отметил глава правительства. Он также подчеркнул, что в этой связи требуется больше времени для выстраивания новой логистики и нахождения новых рынков сбыта. «Но и здесь есть перемены. Растет добыча угля. В сентябре — более 2% год к году», — добавил премьер. Мишустин отметил увеличение с января по сентябрь выпуска промышленных товаров более чем на 3%. По его словам, локомотивом является обрабатывающая промышленность — «за девять месяцев года рост там превысил 7%». «Основную поддержку уже пятый месяц подряд оказывает машиностроение с темпом свыше 22%», — добавил премьер. Он подчеркнул, что машиностроение, химический и металлургический комплексы дают около 90% расширения выпуска обрабатывающих производств. Глава правительства также рассказал о двузначных показателях в секторе компьютеров, электроники, мебели, оптических изделий, электрооборудовании и других отраслях. Мишустин сообщил и о расширении торговли. Розничный товарооборот за восемь месяцев вырос больше чем на 3,5%, а оптовый — более чем на 6%» — подчеркнул премьер. Кроме этого, глава правительства заявил об увеличении с января по август 2023 года товарооборота с дружественными государствами на 22%. Последней темой, которую затронул Мишустин, стала ситуация на рынке труда. По его словам, ситуация там остается стабильной. «В августе показатель безработицы повторил исторический минимум — 3%», — сообщил глава правительства. Премьер заметил, что низкая безработица имеет два аспекта. «С одной стороны, это значит, что больше людей имеют стабильный заработок и могут обеспечить себе и своим семьям соответствующий уровень доходов. Однако есть и обратная сторона. Растущей экономике требуется больше специалистов», — объяснил Мишустин. Ранее Михаил Мишустин заявил, что российская экономика продолжает стабильно расти. «РФ удалось плавно адаптироваться к новым вызовам и довольно быстро вернуться к устойчивому [экономическому] росту», — отметил тогда председатель правительства.