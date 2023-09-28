Мишустин заявил, что экономика России стабильно растет

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Михаил Мишустин посетил презентацию проектов развития внутреннего туризма на курорте Манжерок. Горно-Алтайск , мишустин михаил
Россия сохраняет высокий рост развития экономики в настоящий момент, уточнил Михаил Мишустин Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Россия смогла адаптироваться к западным санкциям и вернуться к устойчивому экономическому росту. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«РФ удалось плавно адаптироваться к новым вызовам и довольно быстро вернуться к устойчивому [экономическому] росту», — подчеркнул Михаил Мишустин в ходе московского экономического форума. Его трансляцию проводит телеканал «Россия 24». По словам министра, ситуация на российском рынке является стабильной. Этому способствуют и высокие темпы инвестиций.

Запад начал вводить санкции против РФ с начала спецоперации на Украине. Спустя время Россия смогла адаптироваться к ограничительным мерам, подчеркивал президент страны Владимир Путин.

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Россия смогла адаптироваться к западным санкциям и вернуться к устойчивому экономическому росту. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «РФ удалось плавно адаптироваться к новым вызовам и довольно быстро вернуться к устойчивому [экономическому] росту», — подчеркнул Михаил Мишустин в ходе московского экономического форума. Его трансляцию проводит телеканал «Россия 24». По словам министра, ситуация на российском рынке является стабильной. Этому способствуют и высокие темпы инвестиций. Запад начал вводить санкции против РФ с начала спецоперации на Украине. Спустя время Россия смогла адаптироваться к ограничительным мерам, подчеркивал президент страны Владимир Путин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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