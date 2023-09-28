Мишустин заявил, что экономика России стабильно растет

Россия смогла адаптироваться к западным санкциям и вернуться к устойчивому экономическому росту. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«РФ удалось плавно адаптироваться к новым вызовам и довольно быстро вернуться к устойчивому [экономическому] росту», — подчеркнул Михаил Мишустин в ходе московского экономического форума. Его трансляцию проводит телеканал «Россия 24». По словам министра, ситуация на российском рынке является стабильной. Этому способствуют и высокие темпы инвестиций.
Запад начал вводить санкции против РФ с начала спецоперации на Украине. Спустя время Россия смогла адаптироваться к ограничительным мерам, подчеркивал президент страны Владимир Путин.
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