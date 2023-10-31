Bloomberg: ЕС прорабатывает возможность введения 12-го пакета санкций против РФ

31 октября 2023 в 20:30 Размер текста - 17 +

Евросоюз планирует новый пакет антироссийских санкций Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Двенадцатый пакет санкций ЕС против РФ подразумевает торговые ограничения на 5,3 млрд долларов. Ожидается, что в него войдут более ста физлиц и 40 юридических лиц. Об этом пишет Bloomberg.

Двенадцатый пакет санкций ЕС против РФ подразумевает торговые ограничения на 5,3 млрд долларов. Ожидается, что в него войдут более ста физлиц и 40 юридических лиц. Об этом пишет Bloomberg.