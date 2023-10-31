Bloomberg: ЕС прорабатывает возможность введения 12-го пакета санкций против РФ

Евросоюз планирует новый пакет антироссийских санкций
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
Двенадцатый пакет санкций ЕС против РФ подразумевает торговые ограничения на 5,3 млрд долларов. Ожидается, что в него войдут более ста физлиц и 40 юридических лиц. Об этом пишет Bloomberg.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.
Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!