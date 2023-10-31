Bloomberg: ЕС прорабатывает возможность введения 12-го пакета санкций против РФ

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Город. Екатеринбург, флаг евросоюза, ес
Евросоюз планирует новый пакет антироссийских санкций Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Двенадцатый пакет санкций ЕС против РФ подразумевает торговые ограничения на 5,3 млрд долларов. Ожидается, что в него войдут более ста физлиц и 40 юридических лиц. Об этом пишет Bloomberg.

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Двенадцатый пакет санкций ЕС против РФ подразумевает торговые ограничения на 5,3 млрд долларов. Ожидается, что в него войдут более ста физлиц и 40 юридических лиц. Об этом пишет Bloomberg.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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