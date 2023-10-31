31 октября 2023

Морпехи РФ получат речные штурмовые катера

© Служба новостей «URA.RU»
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"Бабье лето". Пермь, река кама, катер, река
Тип катеров, которые поступят на вооружение морпехов, не разглашается Фото:

В составе создающихся новых дивизий морской пехоты российской армии появятся специальные дивизионы речных штурмовых катеров. Об этом сообщают источники в Минобороны России.

«В составе создающихся дивизий морской пехоты ВС РФ появятся специальные дивизионы речных штурмовых катеров. Задачей новых подразделений станут борьба с катерами противника, высадка десантов, огневое подавление врага на берегах рек, озер и в прибрежных морских районах», — передает слова источников в Минобороны РФ газета «Известия».

Точная структура дивизионов и типы катеров, которые поступят на вооружение морпехов, не раскрываются. Ожидается, что в состав новых формирований войдут штурмовые лодки, катера огневой поддержки, плавающие транспортеры, а также специальные штурмовые подразделения для действия на суше. Все это поможет российским морпехам быть более мобильными и автономными при проведении боевых операций, в том числе и в зоне СВО, добавляют источники в Минобороны РФ.

Ранее сообщалось о планах Минобороны оснастить истребители Су-57 новыми крылатыми ракетами большой дальности. Они будут размещаться внутри фюзеляжа.

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В составе создающихся новых дивизий морской пехоты российской армии появятся специальные дивизионы речных штурмовых катеров. Об этом сообщают источники в Минобороны России. «В составе создающихся дивизий морской пехоты ВС РФ появятся специальные дивизионы речных штурмовых катеров. Задачей новых подразделений станут борьба с катерами противника, высадка десантов, огневое подавление врага на берегах рек, озер и в прибрежных морских районах», — передает слова источников в Минобороны РФ газета «Известия». Точная структура дивизионов и типы катеров, которые поступят на вооружение морпехов, не раскрываются. Ожидается, что в состав новых формирований войдут штурмовые лодки, катера огневой поддержки, плавающие транспортеры, а также специальные штурмовые подразделения для действия на суше. Все это поможет российским морпехам быть более мобильными и автономными при проведении боевых операций, в том числе и в зоне СВО, добавляют источники в Минобороны РФ. Ранее сообщалось о планах Минобороны оснастить истребители Су-57 новыми крылатыми ракетами большой дальности. Они будут размещаться внутри фюзеляжа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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