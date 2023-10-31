Морпехи РФ получат речные штурмовые катера

01 ноября 2023 в 04:30 Размер текста - 17 +

Тип катеров, которые поступят на вооружение морпехов, не разглашается Фото: Сергей Русанов © URA.RU В составе создающихся новых дивизий морской пехоты российской армии появятся специальные дивизионы речных штурмовых катеров. Об этом сообщают источники в Минобороны России. «В составе создающихся дивизий морской пехоты ВС РФ появятся специальные дивизионы речных штурмовых катеров. Задачей новых подразделений станут борьба с катерами противника, высадка десантов, огневое подавление врага на берегах рек, озер и в прибрежных морских районах», — передает слова источников в Минобороны РФ газета «Известия». Точная структура дивизионов и типы катеров, которые поступят на вооружение морпехов, не раскрываются. Ожидается, что в состав новых формирований войдут штурмовые лодки, катера огневой поддержки, плавающие транспортеры, а также специальные штурмовые подразделения для действия на суше. Все это поможет российским морпехам быть более мобильными и автономными при проведении боевых операций, в том числе и в зоне СВО, добавляют источники в Минобороны РФ. Ранее сообщалось о планах Минобороны оснастить истребители Су-57 новыми крылатыми ракетами большой дальности. Они будут размещаться внутри фюзеляжа.

В составе создающихся новых дивизий морской пехоты российской армии появятся специальные дивизионы речных штурмовых катеров. Об этом сообщают источники в Минобороны России. «В составе создающихся дивизий морской пехоты ВС РФ появятся специальные дивизионы речных штурмовых катеров. Задачей новых подразделений станут борьба с катерами противника, высадка десантов, огневое подавление врага на берегах рек, озер и в прибрежных морских районах», — передает слова источников в Минобороны РФ газета «Известия». Точная структура дивизионов и типы катеров, которые поступят на вооружение морпехов, не раскрываются. Ожидается, что в состав новых формирований войдут штурмовые лодки, катера огневой поддержки, плавающие транспортеры, а также специальные штурмовые подразделения для действия на суше. Все это поможет российским морпехам быть более мобильными и автономными при проведении боевых операций, в том числе и в зоне СВО, добавляют источники в Минобороны РФ. Ранее сообщалось о планах Минобороны оснастить истребители Су-57 новыми крылатыми ракетами большой дальности. Они будут размещаться внутри фюзеляжа.