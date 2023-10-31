В РФ разработали новую крылатую ракету для Су-57

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Показательные полеты авиации на МАКС-2021. Москва, авиашоу, авиация, бомбардировщик, самолет, су-57
Новая крылатая ракета для Су-57 более легкая Фото:
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Для российских истребителей Су-57 разработаны новые крылатые ракеты большой дальности. Они будут размещены внутри фюзеляжа (корпуса летательного аппарата — прим. URA.RU). Новые ракеты будут чуть меньшего размера.

«Для Су-57 разработана новейшая крылатая ракета внутрифюзеляжного размещения. При меньших размерах ракета имеет сопоставимую дальность с теми изделиями, которые применяются в дальней авиации на стратегических бомбардировщиках», — передает РИА Новости со ссылкой на источник. Отмечается, что снижения веса новых ракет удалось добиться путем их внутренней компоновки, а также применения нового турбореактивного двигателя.

По мнению американских журналистов из Military Watch Magazine, истребитель Су-57 превосходит аналог из США, передает RT. У него наиболее мощное вооружение в своем классе, сообщает MK.RU. Данный летательный аппарат способен вмещать в себя до восьми ракет. Ранее сообщалось о создании для Су-57 ракет малой дальности пятого поколения РВВ-МД2.

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Для российских истребителей Су-57 разработаны новые крылатые ракеты большой дальности. Они будут размещены внутри фюзеляжа (корпуса летательного аппарата — прим. URA.RU). Новые ракеты будут чуть меньшего размера. «Для Су-57 разработана новейшая крылатая ракета внутрифюзеляжного размещения. При меньших размерах ракета имеет сопоставимую дальность с теми изделиями, которые применяются в дальней авиации на стратегических бомбардировщиках», — передает РИА Новости со ссылкой на источник. Отмечается, что снижения веса новых ракет удалось добиться путем их внутренней компоновки, а также применения нового турбореактивного двигателя. По мнению американских журналистов из Military Watch Magazine, истребитель Су-57 превосходит аналог из США, передает RT. У него наиболее мощное вооружение в своем классе, сообщает MK.RU. Данный летательный аппарат способен вмещать в себя до восьми ракет. Ранее сообщалось о создании для Су-57 ракет малой дальности пятого поколения РВВ-МД2.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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