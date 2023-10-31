В Тюменской области откроют термальный сезон

В Тюменской области 4 ноября официально будет открыт новый термальный сезон. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона.
«Термальный сезон в Тюменской области откроется праздничными мероприятиями 4 ноября. Отдыхающих ждут тематические викторины и конкурсы для всей семьи, квест „Термальный круиз“, дегустация иван-чая, конфеты с предсказаниями, специальные предложения от термальных комплексов», — указано в публикации инфоцентра.
На официальном сайте Visit Tyumen, который принадлежит ГАУ ТО «Агентство туризма и продвижения Тюменской области», указано, что на территории региона работает более 20 площадок с термальными водами. В рамках открытия нового сезона на каждой из них для гостей будут организованы квесты, интерактивы и конкурсы.
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