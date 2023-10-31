31 октября 2023

В Тюменской области откроют термальный сезон

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Термальные источники. Тюмень, бассейн, купание, горячий источник, минеральный источник, купание в аквапарке, бассейн, термальный источник
4 ноября в Тюменской области официально будет открыт новый термальный сезон Фото:

В Тюменской области 4 ноября официально будет открыт новый термальный сезон. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона.

«Термальный сезон в Тюменской области откроется праздничными мероприятиями 4 ноября. Отдыхающих ждут тематические викторины и конкурсы для всей семьи, квест „Термальный круиз“, дегустация иван-чая, конфеты с предсказаниями, специальные предложения от термальных комплексов», — указано в публикации инфоцентра.

На официальном сайте Visit Tyumen, который принадлежит ГАУ ТО «Агентство туризма и продвижения Тюменской области», указано, что на территории региона работает более 20 площадок с термальными водами. В рамках открытия нового сезона на каждой из них для гостей будут организованы квесты, интерактивы и конкурсы.

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В Тюменской области 4 ноября официально будет открыт новый термальный сезон. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона. «Термальный сезон в Тюменской области откроется праздничными мероприятиями 4 ноября. Отдыхающих ждут тематические викторины и конкурсы для всей семьи, квест „Термальный круиз“, дегустация иван-чая, конфеты с предсказаниями, специальные предложения от термальных комплексов», — указано в публикации инфоцентра. На официальном сайте Visit Tyumen, который принадлежит ГАУ ТО «Агентство туризма и продвижения Тюменской области», указано, что на территории региона работает более 20 площадок с термальными водами. В рамках открытия нового сезона на каждой из них для гостей будут организованы квесты, интерактивы и конкурсы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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