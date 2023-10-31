31 октября 2023

Житель ХМАО обокрал знакомого ради похорон своего дяди

Мужчина из ХМАО украл телефон и продал его, чтобы оплатить дорогу на похороны
© Служба новостей «URA.RU»
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Оглашение приговора для Акулова Станислава. Курган, арест, преступник, наручники, задержание
Мужчина украл у собутыльника телефон, чтобы оплатить дорогу на похороны родственника Фото:

Житель Сургутского района (ХМАО) украл у своего знакомого телефон во время распития спиртного. Югорчанин продал гаджет, чтобы оплатить поездку на похороны своего дяди. Информацию об этом пресс-служба УМВД Югры опубликовала на официальном сайте ведомства.

«26-летний подозреваемый при распитии спиртных напитков украл телефон у своего 42-летнего знакомого. Похищенное он реализовал, деньги потратил на поездку на похороны дяди. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ „Кража“, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет», — сообщили на сайте правоохранительного ведомства.

На данный момент злоумышленник находится под подпиской о невыезде. Ранее его неоднократно привлекали к уголовной ответственности за кражу чужого имущества.

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Житель Сургутского района (ХМАО) украл у своего знакомого телефон во время распития спиртного. Югорчанин продал гаджет, чтобы оплатить поездку на похороны своего дяди. Информацию об этом пресс-служба УМВД Югры опубликовала на официальном сайте ведомства. «26-летний подозреваемый при распитии спиртных напитков украл телефон у своего 42-летнего знакомого. Похищенное он реализовал, деньги потратил на поездку на похороны дяди. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ „Кража“, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет», — сообщили на сайте правоохранительного ведомства. На данный момент злоумышленник находится под подпиской о невыезде. Ранее его неоднократно привлекали к уголовной ответственности за кражу чужого имущества.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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