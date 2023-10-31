31 октября 2023

В Свердловской области спасли примерзшую к пруду утку

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, холод, зима, лед, утка, мороз
Инцидент произошел в Нижнем Тагиле Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) произошел нетривиальный инцидент — утка примерзла лапками ко льду городского пруда. Зоозащитникам удалось сохранить жизнь птице.

Как рассказали URA.RU в Центре реабилитации диких животных, утку, примерзшую ко льду Тагильского пруда, 31 октября заметила местная жительница, гулявшая с собакой вдоль береговой линии. Женщина привлекла внимание прохожих, но вместе они не смогли решить, как высвободить примерзшую птицу.

Тогда неравнодушные люди позвонили в МЧС, а там их направили к волонтерам центра реабилитации, которые прибыли на место и освободили птицу, сломав лед. Неподалеку спасатели заметили голубя, у которого лапки также оказались во льду. Его тоже освободили.

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) произошел нетривиальный инцидент — утка примерзла лапками ко льду городского пруда. Зоозащитникам удалось сохранить жизнь птице. Как рассказали URA.RU в Центре реабилитации диких животных, утку, примерзшую ко льду Тагильского пруда, 31 октября заметила местная жительница, гулявшая с собакой вдоль береговой линии. Женщина привлекла внимание прохожих, но вместе они не смогли решить, как высвободить примерзшую птицу. Тогда неравнодушные люди позвонили в МЧС, а там их направили к волонтерам центра реабилитации, которые прибыли на место и освободили птицу, сломав лед. Неподалеку спасатели заметили голубя, у которого лапки также оказались во льду. Его тоже освободили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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