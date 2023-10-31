В Свердловской области спасли примерзшую к пруду утку

01 ноября 2023 в 13:10 Размер текста - 17 +

Инцидент произошел в Нижнем Тагиле Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Нижнем Тагиле (Свердловская область) произошел нетривиальный инцидент — утка примерзла лапками ко льду городского пруда. Зоозащитникам удалось сохранить жизнь птице. Как рассказали URA.RU в Центре реабилитации диких животных, утку, примерзшую ко льду Тагильского пруда, 31 октября заметила местная жительница, гулявшая с собакой вдоль береговой линии. Женщина привлекла внимание прохожих, но вместе они не смогли решить, как высвободить примерзшую птицу. Тогда неравнодушные люди позвонили в МЧС, а там их направили к волонтерам центра реабилитации, которые прибыли на место и освободили птицу, сломав лед. Неподалеку спасатели заметили голубя, у которого лапки также оказались во льду. Его тоже освободили.

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) произошел нетривиальный инцидент — утка примерзла лапками ко льду городского пруда. Зоозащитникам удалось сохранить жизнь птице. Как рассказали URA.RU в Центре реабилитации диких животных, утку, примерзшую ко льду Тагильского пруда, 31 октября заметила местная жительница, гулявшая с собакой вдоль береговой линии. Женщина привлекла внимание прохожих, но вместе они не смогли решить, как высвободить примерзшую птицу. Тогда неравнодушные люди позвонили в МЧС, а там их направили к волонтерам центра реабилитации, которые прибыли на место и освободили птицу, сломав лед. Неподалеку спасатели заметили голубя, у которого лапки также оказались во льду. Его тоже освободили.