В Свердловской области спасли примерзшую к пруду утку

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) произошел нетривиальный инцидент — утка примерзла лапками ко льду городского пруда. Зоозащитникам удалось сохранить жизнь птице.
Как рассказали URA.RU в Центре реабилитации диких животных, утку, примерзшую ко льду Тагильского пруда, 31 октября заметила местная жительница, гулявшая с собакой вдоль береговой линии. Женщина привлекла внимание прохожих, но вместе они не смогли решить, как высвободить примерзшую птицу.
Тогда неравнодушные люди позвонили в МЧС, а там их направили к волонтерам центра реабилитации, которые прибыли на место и освободили птицу, сломав лед. Неподалеку спасатели заметили голубя, у которого лапки также оказались во льду. Его тоже освободили.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.