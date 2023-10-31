31 октября 2023

Бастрыкин поручил следователям проверить дома на «курганской Рублевке»

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сток Сайт президента России, бастрыкин александр, stock
Бастрыкин поручил курганскому СУ СК проверить дома в поселке, где некоторые жители остались без отопления Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил региональному управлению проверить жилые дома в поселке Усть-Утяк в Кетовском округе (так называемая «курганская Рублевка») Курганской области. В населенном пункте дома остались без отопления. Об этом сообщается в официальном telegram-канале СКР.

«На протяжении длительного времени в жилые дома не подается отопление, а также пригодная для употребления вода. Обращения в администрацию результатов не принесли. В СУ СК России по Курганской области начата процессуальная проверка», — указано в посте ведомства.

Жители поселка Усть-Утяк обратились к Бастрыкину через социальные сети. Курганцы пожаловались, что вынуждены использовать электроприборы, а это приводит к большим расходам. Среди жителей поселка есть два ветерана Великой Отечественной войны. Председатель Следкома поручил руководителю курганского СУ СК Богдану Францишко доложить о результатах проверки и принятом решении.

Ранее URA.RU писало, что глава СКР поручил руководителю курганского следственного управления доложить о решении проблем с отоплением у одной из жительниц. В квартире пожилой женщины не топили.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил региональному управлению проверить жилые дома в поселке Усть-Утяк в Кетовском округе (так называемая «курганская Рублевка») Курганской области. В населенном пункте дома остались без отопления. Об этом сообщается в официальном telegram-канале СКР. «На протяжении длительного времени в жилые дома не подается отопление, а также пригодная для употребления вода. Обращения в администрацию результатов не принесли. В СУ СК России по Курганской области начата процессуальная проверка», — указано в посте ведомства. Жители поселка Усть-Утяк обратились к Бастрыкину через социальные сети. Курганцы пожаловались, что вынуждены использовать электроприборы, а это приводит к большим расходам. Среди жителей поселка есть два ветерана Великой Отечественной войны. Председатель Следкома поручил руководителю курганского СУ СК Богдану Францишко доложить о результатах проверки и принятом решении. Ранее URA.RU писало, что глава СКР поручил руководителю курганского следственного управления доложить о решении проблем с отоплением у одной из жительниц. В квартире пожилой женщины не топили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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