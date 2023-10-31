Бастрыкин поручил следователям проверить дома на «курганской Рублевке»

01 ноября 2023 в 13:46 Размер текста - 17 +

Бастрыкин поручил курганскому СУ СК проверить дома в поселке, где некоторые жители остались без отопления Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил региональному управлению проверить жилые дома в поселке Усть-Утяк в Кетовском округе (так называемая «курганская Рублевка») Курганской области. В населенном пункте дома остались без отопления. Об этом сообщается в официальном telegram-канале СКР. «На протяжении длительного времени в жилые дома не подается отопление, а также пригодная для употребления вода. Обращения в администрацию результатов не принесли. В СУ СК России по Курганской области начата процессуальная проверка», — указано в посте ведомства. Жители поселка Усть-Утяк обратились к Бастрыкину через социальные сети. Курганцы пожаловались, что вынуждены использовать электроприборы, а это приводит к большим расходам. Среди жителей поселка есть два ветерана Великой Отечественной войны. Председатель Следкома поручил руководителю курганского СУ СК Богдану Францишко доложить о результатах проверки и принятом решении. Ранее URA.RU писало, что глава СКР поручил руководителю курганского следственного управления доложить о решении проблем с отоплением у одной из жительниц. В квартире пожилой женщины не топили.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил региональному управлению проверить жилые дома в поселке Усть-Утяк в Кетовском округе (так называемая «курганская Рублевка») Курганской области. В населенном пункте дома остались без отопления. Об этом сообщается в официальном telegram-канале СКР. «На протяжении длительного времени в жилые дома не подается отопление, а также пригодная для употребления вода. Обращения в администрацию результатов не принесли. В СУ СК России по Курганской области начата процессуальная проверка», — указано в посте ведомства. Жители поселка Усть-Утяк обратились к Бастрыкину через социальные сети. Курганцы пожаловались, что вынуждены использовать электроприборы, а это приводит к большим расходам. Среди жителей поселка есть два ветерана Великой Отечественной войны. Председатель Следкома поручил руководителю курганского СУ СК Богдану Францишко доложить о результатах проверки и принятом решении. Ранее URA.RU писало, что глава СКР поручил руководителю курганского следственного управления доложить о решении проблем с отоплением у одной из жительниц. В квартире пожилой женщины не топили.