30 октября 2023

Бастрыкин дал срочное поручение главе курганского СУ СК Францишко

© Служба новостей «URA.RU»
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Бастрыкин вмешался в проблемы с отоплением у жительницы Курганской области Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о решении проблем с отоплением у жительницы города Шадринска в Курганской области. О результатах работы председатель СКР поручил доложить руководителю ведомства в регионе Богдану Францишко. Об этом сообщается в официальном telegram-канале Следкома.

«Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Курганской области Францишко Б.В. представить доклад о ходе проведения проверки и принятых мерах по восстановлению прав пожилой женщины. В средствах массовой информации опубликован материал о том, что в Шадринске пожилая женщина проживает в квартире, в которой отсутствует отопление», — указано в посте канала.

Сообщается, что управляющая компания данную проблему не решала. По информации из поста, следственные органы ведомства в Курганской области организовали проверку.

Ранее URA.RU писало, что в проблемы с отоплением в Курганской области приходилось вмешиваться и Генеральной прокуратуре. Тогда замгенпрокурара Сергей Зайцев поручал проверить введение отопления в одном из домов областного центра.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о решении проблем с отоплением у жительницы города Шадринска в Курганской области. О результатах работы председатель СКР поручил доложить руководителю ведомства в регионе Богдану Францишко. Об этом сообщается в официальном telegram-канале Следкома. «Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Курганской области Францишко Б.В. представить доклад о ходе проведения проверки и принятых мерах по восстановлению прав пожилой женщины. В средствах массовой информации опубликован материал о том, что в Шадринске пожилая женщина проживает в квартире, в которой отсутствует отопление», — указано в посте канала. Сообщается, что управляющая компания данную проблему не решала. По информации из поста, следственные органы ведомства в Курганской области организовали проверку. Ранее URA.RU писало, что в проблемы с отоплением в Курганской области приходилось вмешиваться и Генеральной прокуратуре. Тогда замгенпрокурара Сергей Зайцев поручал проверить введение отопления в одном из домов областного центра.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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