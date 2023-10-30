Бастрыкин дал срочное поручение главе курганского СУ СК Францишко

31 октября 2023 в 12:00 Размер текста - 17 +

Бастрыкин вмешался в проблемы с отоплением у жительницы Курганской области Фото: Пресс-служба Государственной Думы Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о решении проблем с отоплением у жительницы города Шадринска в Курганской области. О результатах работы председатель СКР поручил доложить руководителю ведомства в регионе Богдану Францишко. Об этом сообщается в официальном telegram-канале Следкома. «Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Курганской области Францишко Б.В. представить доклад о ходе проведения проверки и принятых мерах по восстановлению прав пожилой женщины. В средствах массовой информации опубликован материал о том, что в Шадринске пожилая женщина проживает в квартире, в которой отсутствует отопление», — указано в посте канала. Сообщается, что управляющая компания данную проблему не решала. По информации из поста, следственные органы ведомства в Курганской области организовали проверку. Ранее URA.RU писало, что в проблемы с отоплением в Курганской области приходилось вмешиваться и Генеральной прокуратуре. Тогда замгенпрокурара Сергей Зайцев поручал проверить введение отопления в одном из домов областного центра.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о решении проблем с отоплением у жительницы города Шадринска в Курганской области. О результатах работы председатель СКР поручил доложить руководителю ведомства в регионе Богдану Францишко. Об этом сообщается в официальном telegram-канале Следкома. «Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Курганской области Францишко Б.В. представить доклад о ходе проведения проверки и принятых мерах по восстановлению прав пожилой женщины. В средствах массовой информации опубликован материал о том, что в Шадринске пожилая женщина проживает в квартире, в которой отсутствует отопление», — указано в посте канала. Сообщается, что управляющая компания данную проблему не решала. По информации из поста, следственные органы ведомства в Курганской области организовали проверку. Ранее URA.RU писало, что в проблемы с отоплением в Курганской области приходилось вмешиваться и Генеральной прокуратуре. Тогда замгенпрокурара Сергей Зайцев поручал проверить введение отопления в одном из домов областного центра.