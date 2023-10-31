Челябинский депутат Госдумы предложила заменить учителей на ЕГЭ студентами

Лантратова предложила использовать студентов вместо учителей на экзаменах

01 ноября 2023 в 13:51 Размер текста - 17 +

Яна Лантратова предложила использовать студентов вместо учителей на экзаменах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова предложила использовать студентов I—III курсов педагогических вузов вместо учителей для организации работы пунктов проведения экзаменов. С такой инициативой она обратилась в письме министру просвещения РФ Сергею Кравцову. «Предложила организовать практику для студентов педвузов в пунктах проведения экзамена, чтобы освободить от этого учителей. Направила такое обращение министру просвещения России Сергею Кравцову», — сообщила Лантратова в своем telegram-канале. В своем письме Кравцову Лантратова уточнила, что с такой просьбой к ней обратились директора 30 российских школ, так как ректорат вузов отказывает предоставить студентов для прохождения такой практики, ссылаясь на отсутствие указаний от Минпросвещения. Она подчеркнула, что студенты педвузов направляются на такие работы ежегодно в качестве наблюдателей, однако их количество минимально. Парламентарий отметила, что такая практика позволит студентам получить опыт организационной и социально значимой общественной работы и знания об организации итоговых экзаменов, а педагоги смогут качественнее подготовиться к новому учебному году.

Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова предложила использовать студентов I—III курсов педагогических вузов вместо учителей для организации работы пунктов проведения экзаменов. С такой инициативой она обратилась в письме министру просвещения РФ Сергею Кравцову. «Предложила организовать практику для студентов педвузов в пунктах проведения экзамена, чтобы освободить от этого учителей. Направила такое обращение министру просвещения России Сергею Кравцову», — сообщила Лантратова в своем telegram-канале. В своем письме Кравцову Лантратова уточнила, что с такой просьбой к ней обратились директора 30 российских школ, так как ректорат вузов отказывает предоставить студентов для прохождения такой практики, ссылаясь на отсутствие указаний от Минпросвещения. Она подчеркнула, что студенты педвузов направляются на такие работы ежегодно в качестве наблюдателей, однако их количество минимально. Парламентарий отметила, что такая практика позволит студентам получить опыт организационной и социально значимой общественной работы и знания об организации итоговых экзаменов, а педагоги смогут качественнее подготовиться к новому учебному году.