Курганские мусульмане молятся за окончание войны между Палестиной и Израилем

Мусульмане Курганской области молятся за жителей Палестины и скорейшее окончание войны с Израилем. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал председатель Курганской организации мусульман, имам Зиедали Мизробов.
«Делаем дуа (молитвы) в мечети за Палестину. Молимся, чтобы война быстрее закончилась с Израилем. Также все желающие выстаивают ташаххуд-намазы (особый вид дополнительной молитвы, выполняемой в ночное время) у себя дома», — сказал Мизробов в разговоре с корреспондентом URA.RU.
Израильско-палестинский конфликт обострился в начале октября после того, как радикальная группировка ХАМАС обстреляла ракетами территорию Израиля. В ответ сначала была объявлена контртеррористическая операция в Газе, а позже израильское Минобороны объявило о полномасштабной войне. Вся актуальная информация о вооруженном конфликте — в сюжете URA.RU.
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