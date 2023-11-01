Курганские мусульмане молятся за окончание войны между Палестиной и Израилем

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Пятничная молитва в Мечети
В мечети Кургана читают молитвы в поддержку Палестины Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Мусульмане Курганской области молятся за жителей Палестины и скорейшее окончание войны с Израилем. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал председатель Курганской организации мусульман, имам Зиедали Мизробов.

«Делаем дуа (молитвы) в мечети за Палестину. Молимся, чтобы война быстрее закончилась с Израилем. Также все желающие выстаивают ташаххуд-намазы (особый вид дополнительной молитвы, выполняемой в ночное время) у себя дома», — сказал Мизробов в разговоре с корреспондентом URA.RU.

Израильско-палестинский конфликт обострился в начале октября после того, как радикальная группировка ХАМАС обстреляла ракетами территорию Израиля. В ответ сначала была объявлена контртеррористическая операция в Газе, а позже израильское Минобороны объявило о полномасштабной войне. Вся актуальная информация о вооруженном конфликте — в сюжете URA.RU.

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Мусульмане Курганской области молятся за жителей Палестины и скорейшее окончание войны с Израилем. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал председатель Курганской организации мусульман, имам Зиедали Мизробов. «Делаем дуа (молитвы) в мечети за Палестину. Молимся, чтобы война быстрее закончилась с Израилем. Также все желающие выстаивают ташаххуд-намазы (особый вид дополнительной молитвы, выполняемой в ночное время) у себя дома», — сказал Мизробов в разговоре с корреспондентом URA.RU. Израильско-палестинский конфликт обострился в начале октября после того, как радикальная группировка ХАМАС обстреляла ракетами территорию Израиля. В ответ сначала была объявлена контртеррористическая операция в Газе, а позже израильское Минобороны объявило о полномасштабной войне. Вся актуальная информация о вооруженном конфликте — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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