Курганские мусульмане молятся за окончание войны между Палестиной и Израилем

01 ноября 2023 в 16:42 Размер текста - 17 +

В мечети Кургана читают молитвы в поддержку Палестины Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Мусульмане Курганской области молятся за жителей Палестины и скорейшее окончание войны с Израилем. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал председатель Курганской организации мусульман, имам Зиедали Мизробов. «Делаем дуа (молитвы) в мечети за Палестину. Молимся, чтобы война быстрее закончилась с Израилем. Также все желающие выстаивают ташаххуд-намазы (особый вид дополнительной молитвы, выполняемой в ночное время) у себя дома», — сказал Мизробов в разговоре с корреспондентом URA.RU. Израильско-палестинский конфликт обострился в начале октября после того, как радикальная группировка ХАМАС обстреляла ракетами территорию Израиля. В ответ сначала была объявлена контртеррористическая операция в Газе, а позже израильское Минобороны объявило о полномасштабной войне. Вся актуальная информация о вооруженном конфликте — в сюжете URA.RU.

Мусульмане Курганской области молятся за жителей Палестины и скорейшее окончание войны с Израилем. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал председатель Курганской организации мусульман, имам Зиедали Мизробов. «Делаем дуа (молитвы) в мечети за Палестину. Молимся, чтобы война быстрее закончилась с Израилем. Также все желающие выстаивают ташаххуд-намазы (особый вид дополнительной молитвы, выполняемой в ночное время) у себя дома», — сказал Мизробов в разговоре с корреспондентом URA.RU. Израильско-палестинский конфликт обострился в начале октября после того, как радикальная группировка ХАМАС обстреляла ракетами территорию Израиля. В ответ сначала была объявлена контртеррористическая операция в Газе, а позже израильское Минобороны объявило о полномасштабной войне. Вся актуальная информация о вооруженном конфликте — в сюжете URA.RU.