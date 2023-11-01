Шойгу: российская ПВО сможет сбить все украинские F-16 за 20 дней

Шойгу заявил, что за месяц ВС РФ сбили 37 самолетов
Российская противовоздушная оборона собьет все истребители F-16, которые Запад планирует поставить Киеву, за 20 дней. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.
Он отметил, что в октябре ПВО уничтожила 37 самолетов Украины, что почти в два раза больше того количества F-16, которое западные страны планируют отправить Киеву. «То есть при такой работе наши системы противовоздушной обороны — это примерно на 20 дней», — сказал Шойгу.
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