Шойгу: российская ПВО сможет сбить все украинские F-16 за 20 дней

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу.stock, шойгу сергей, stock
Шойгу заявил, что за месяц ВС РФ сбили 37 самолетов Фото:

Российская противовоздушная оборона собьет все истребители F-16, которые Запад планирует поставить Киеву, за 20 дней. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

Он отметил, что в октябре ПВО уничтожила 37 самолетов Украины, что почти в два раза больше того количества F-16, которое западные страны планируют отправить Киеву. «То есть при такой работе наши системы противовоздушной обороны — это примерно на 20 дней», — сказал Шойгу.

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Российская противовоздушная оборона собьет все истребители F-16, которые Запад планирует поставить Киеву, за 20 дней. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу. Он отметил, что в октябре ПВО уничтожила 37 самолетов Украины, что почти в два раза больше того количества F-16, которое западные страны планируют отправить Киеву. «То есть при такой работе наши системы противовоздушной обороны — это примерно на 20 дней», — сказал Шойгу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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