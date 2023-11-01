Российские олигархи пожалели о своих инвестициях на Западе

Bloomberg: российские бизнесмены назвали вклад денег в Запад ошибкой
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Презентация книги Петра Авена "Время Березовского" в Ельцин Центре. Екатеринбург, авен петр
Инвестиции в западные страны были ошибкой, заявил Петр Авен Фото:

Инвестиции в западные страны и размещение офисов на их территории были ошибкой. Об этом заявил российский миллиардер, предприниматель, совладелец Альфа-банка Петр Авен.

«По ошибке!», — сказал Авен агентству Bloomberg, отвечая на вопрос о том, почему он и его партнеры вложили миллиарды в Запад и разместили свой головной офис в Англии. Он также выразил непонимание, за что против него введены санкции.

Российский предприниматель Михаил Фридман в комментарии агентству также назвал свои решения ошибкой. «Сегодня тот факт, что мы вложили деньги в Англию, выглядит колоссальной ошибкой», — сказал он. Бизнесмен также отметил, что хотел бы вернуться в Израиль после окончания конфликта.

В апреле Канада включила в свои санкционные списки по России Фридмана и Авена. Минфин Соединенных Штатов наложил санкции на предпринимателей Михаила Фридмана и Петра Авена в августе 2023 года, передает RT.

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Инвестиции в западные страны и размещение офисов на их территории были ошибкой. Об этом заявил российский миллиардер, предприниматель, совладелец Альфа-банка Петр Авен. «По ошибке!», — сказал Авен агентству Bloomberg, отвечая на вопрос о том, почему он и его партнеры вложили миллиарды в Запад и разместили свой головной офис в Англии. Он также выразил непонимание, за что против него введены санкции. Российский предприниматель Михаил Фридман в комментарии агентству также назвал свои решения ошибкой. «Сегодня тот факт, что мы вложили деньги в Англию, выглядит колоссальной ошибкой», — сказал он. Бизнесмен также отметил, что хотел бы вернуться в Израиль после окончания конфликта. В апреле Канада включила в свои санкционные списки по России Фридмана и Авена. Минфин Соединенных Штатов наложил санкции на предпринимателей Михаила Фридмана и Петра Авена в августе 2023 года, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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