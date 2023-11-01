Российские олигархи пожалели о своих инвестициях на Западе

Bloomberg: российские бизнесмены назвали вклад денег в Запад ошибкой

01 ноября 2023 в 16:02 Размер текста - 17 +

Инвестиции в западные страны были ошибкой, заявил Петр Авен Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Инвестиции в западные страны и размещение офисов на их территории были ошибкой. Об этом заявил российский миллиардер, предприниматель, совладелец Альфа-банка Петр Авен. «По ошибке!», — сказал Авен агентству Bloomberg, отвечая на вопрос о том, почему он и его партнеры вложили миллиарды в Запад и разместили свой головной офис в Англии. Он также выразил непонимание, за что против него введены санкции. Российский предприниматель Михаил Фридман в комментарии агентству также назвал свои решения ошибкой. «Сегодня тот факт, что мы вложили деньги в Англию, выглядит колоссальной ошибкой», — сказал он. Бизнесмен также отметил, что хотел бы вернуться в Израиль после окончания конфликта. В апреле Канада включила в свои санкционные списки по России Фридмана и Авена. Минфин Соединенных Штатов наложил санкции на предпринимателей Михаила Фридмана и Петра Авена в августе 2023 года, передает RT.

Инвестиции в западные страны и размещение офисов на их территории были ошибкой. Об этом заявил российский миллиардер, предприниматель, совладелец Альфа-банка Петр Авен. «По ошибке!», — сказал Авен агентству Bloomberg, отвечая на вопрос о том, почему он и его партнеры вложили миллиарды в Запад и разместили свой головной офис в Англии. Он также выразил непонимание, за что против него введены санкции. Российский предприниматель Михаил Фридман в комментарии агентству также назвал свои решения ошибкой. «Сегодня тот факт, что мы вложили деньги в Англию, выглядит колоссальной ошибкой», — сказал он. Бизнесмен также отметил, что хотел бы вернуться в Израиль после окончания конфликта. В апреле Канада включила в свои санкционные списки по России Фридмана и Авена. Минфин Соединенных Штатов наложил санкции на предпринимателей Михаила Фридмана и Петра Авена в августе 2023 года, передает RT.