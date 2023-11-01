В Челябинске новое здание ФНС построят к концу 2023 года

Новое здание ФНС планируют открыть к концу 2023 года Фото: Антон Белицкий

В Челябинске Ростехнадзор одобрил строительство здания федеральной налоговой службы (ФНС), его планируют ввести в эксплуатацию к концу 2023 года. Проект 1 ноября получил положительное заключение о соответствии построенного объекта всем необходимым требованиям, сообщили в госструктуре со ссылкой на пресс-службу компании.

«Специалистами создано комфортное деловое пространство для работы сотрудников и обслуживания налогоплательщиков по всем вопросам. Работать в новом здании будут более 970 сотрудников. Там созданы кабинеты, переговорные комнаты, а также архивное помещение», — передает ППК «Единый заказчик» со ссылкой на пресс-службу Ростехнадзора.

Восьмиэтажное здание с подземной парковкой откроется в Челябинске на перекрестке улиц Труда и Энгельса. Площадь нового помещения ФНС составляет 15 тысяч квадратных метров. На первом этаже расположен операционный зал с 22 окнами для приема посетителей, на восьмом — конференц-зал на 200 мест.

На данный момент на объекте в полном объеме выполнены все строительно-монтажные работы, завершено благоустройство территории. В самом здании в офисных помещениях сейчас расставляют мебель, пространство оснащают технологическим оборудованием. Достроить и ввести в эксплуатацию данный объект планируется до конца 2023 года.

Новое здание регионального управления Федеральной налоговой службы в Челябинске возводят в рамках комплексной госпрограммы «Строительство» с 2021 года. Курирует проект Минстрой России.

Восьмиэтажное здание ФНС с подземной парковкой откроют в Челябинске на перекрестке улиц Труда и Энгельса Фото: пресс-служба единого заказчика