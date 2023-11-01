В Челябинске Ростехнадзор одобрил строительство нового здания ФНС. Фото

В Челябинске новое здание ФНС построят к концу 2023 года
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Административные здания Москвы. Иллюстрации. Антон Белицкий , фнс, федеральная налоговая служба, табличка
Новое здание ФНС планируют открыть к концу 2023 года Фото:

В Челябинске Ростехнадзор одобрил строительство здания федеральной налоговой службы (ФНС), его планируют ввести в эксплуатацию к концу 2023 года. Проект 1 ноября получил положительное заключение о соответствии построенного объекта всем необходимым требованиям, сообщили в госструктуре со ссылкой на пресс-службу компании.

«Специалистами создано комфортное деловое пространство для работы сотрудников и обслуживания налогоплательщиков по всем вопросам. Работать в новом здании будут более 970 сотрудников. Там созданы кабинеты, переговорные комнаты, а также архивное помещение», — передает ППК «Единый заказчик» со ссылкой на пресс-службу Ростехнадзора.

Восьмиэтажное здание с подземной парковкой откроется в Челябинске на перекрестке улиц Труда и Энгельса. Площадь нового помещения ФНС составляет 15 тысяч квадратных метров. На первом этаже расположен операционный зал с 22 окнами для приема посетителей, на восьмом — конференц-зал на 200 мест.

На данный момент на объекте в полном объеме выполнены все строительно-монтажные работы, завершено благоустройство территории. В самом здании в офисных помещениях сейчас расставляют мебель, пространство оснащают технологическим оборудованием. Достроить и ввести в эксплуатацию данный объект планируется до конца 2023 года.

Новое здание регионального управления Федеральной налоговой службы в Челябинске возводят в рамках комплексной госпрограммы «Строительство» с 2021 года. Курирует проект Минстрой России.

Восьмиэтажное здание ФНС с подземной парковкой откроют в Челябинске на перекрестке улиц Труда и Энгельса
Восьмиэтажное здание ФНС с подземной парковкой откроют в Челябинске на перекрестке улиц Труда и Энгельса
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В Челябинске Ростехнадзор одобрил строительство здания федеральной налоговой службы (ФНС), его планируют ввести в эксплуатацию к концу 2023 года. Проект 1 ноября получил положительное заключение о соответствии построенного объекта всем необходимым требованиям, сообщили в госструктуре со ссылкой на пресс-службу компании. «Специалистами создано комфортное деловое пространство для работы сотрудников и обслуживания налогоплательщиков по всем вопросам. Работать в новом здании будут более 970 сотрудников. Там созданы кабинеты, переговорные комнаты, а также архивное помещение», — передает ППК «Единый заказчик» со ссылкой на пресс-службу Ростехнадзора. Восьмиэтажное здание с подземной парковкой откроется в Челябинске на перекрестке улиц Труда и Энгельса. Площадь нового помещения ФНС составляет 15 тысяч квадратных метров. На первом этаже расположен операционный зал с 22 окнами для приема посетителей, на восьмом — конференц-зал на 200 мест. На данный момент на объекте в полном объеме выполнены все строительно-монтажные работы, завершено благоустройство территории. В самом здании в офисных помещениях сейчас расставляют мебель, пространство оснащают технологическим оборудованием. Достроить и ввести в эксплуатацию данный объект планируется до конца 2023 года. Новое здание регионального управления Федеральной налоговой службы в Челябинске возводят в рамках комплексной госпрограммы «Строительство» с 2021 года. Курирует проект Минстрой России.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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