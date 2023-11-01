Председателя гордумы Тюмени наградили медалью

В Тюмени наградили медалью председателя гордумы Светлану Иванову
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Посещение ВРИО губернатора Александра Моора строительной площадки Doorhan и открытие спортивной площадки в поселке Московский. Тюмень, иванова светлана
Медаль Светлане Ивановой вручили за работу в трех муниципалитетах Фото:

Председатель городской думы Тюмени Светлана Иванова была награждена медалью по решению президиума высшего совета всероссийской ассоциации развития местного самоуправления. Вручил медаль председатель областного совета муниципальных образований Виктор Воллерт. Об этом Иванова сообщила в своем telegram-канале.

«Сегодня была награждена медалью „За развитие местного самоуправления“. Это оценка моего 28-летнего труда в трех муниципалитетах Тюменской области — Заводоуковском городском округе, Тюмени и Тюменском районе. Продолжаю работать на благо областной столицы и ее жителей», — прокомментировала Иванова свое награждение.

Представление на награждение было оформлено в Тюмени с трудовой характеристикой Светланы Ивановой. В ней были указаны достижения ее работы за 15 лет в муниципальных образованиях Тюменской области, об этом рассказали URA.RU во всероссийской ассоциации развития местного самоуправления.

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Председатель городской думы Тюмени Светлана Иванова была награждена медалью по решению президиума высшего совета всероссийской ассоциации развития местного самоуправления. Вручил медаль председатель областного совета муниципальных образований Виктор Воллерт. Об этом Иванова сообщила в своем telegram-канале. «Сегодня была награждена медалью „За развитие местного самоуправления“. Это оценка моего 28-летнего труда в трех муниципалитетах Тюменской области — Заводоуковском городском округе, Тюмени и Тюменском районе. Продолжаю работать на благо областной столицы и ее жителей», — прокомментировала Иванова свое награждение. Представление на награждение было оформлено в Тюмени с трудовой характеристикой Светланы Ивановой. В ней были указаны достижения ее работы за 15 лет в муниципальных образованиях Тюменской области, об этом рассказали URA.RU во всероссийской ассоциации развития местного самоуправления.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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