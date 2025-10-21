Башкирский варяг оспаривает важную закупку тюменского правительства
Строительство водовода повысит надежность водоснабжения Тюмени
Фото: Илья Московец © URA.RU
Поиск подрядчика, который построит третий водовод от Велижанских водоочистных сооружений, приостановлен из-за жалобы. «Компания Потенциал» из Уфы подала жалобу, которую в настоящий момент рассматривает ФАС, сообщает портал госзакупок.
«Определение поставщика приостановлено по жалобе. В настоящий момент жалоба принята к рассмотрению», — говорится в карточке закупки.
В самом тексте жалобы башкирская компания уточняет, что при рассмотрении заявки на участие в торгах не были учтены некоторые документы, которые подтверждают компетентность участника закупки в исполнении такого вида работ. В частности, одним из условий участия является подтверждение, что претендент уже имеет в портфеле аналогичные выполненные контракты на сумму не менее трети от текущей закупки. Ее стоимость, по данным системы, составляет 1,39 миллиарда рублей.
Сроки рассмотрения жалобы неизвестны. Ранее сообщалось, что новый водовод от Велижанских водоочистных сооружений повысит надежность системы водоснабжения Тюмени.
