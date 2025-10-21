Башкирский варяг оспаривает важную закупку тюменского правительства

В самом тексте жалобы башкирская компания уточняет, что при рассмотрении заявки на участие в торгах не были учтены некоторые документы, которые подтверждают компетентность участника закупки в исполнении такого вида работ. В частности, одним из условий участия является подтверждение, что претендент уже имеет в портфеле аналогичные выполненные контракты на сумму не менее трети от текущей закупки. Ее стоимость, по данным системы, составляет 1,39 миллиарда рублей.