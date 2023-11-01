Пермячка вошла в тройку победительниц на конкурсе Mrs. Supermodel Worldwide 2023 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Учительница начальных классов из Перми посетила госпиталь в Индии, чтобы обратить внимание руководства больницы на ущемление прав женщин. Визит был организован в рамках конкурса красоты Mrs. Supermodel Worldwide 2023, где девушка заняла второе место. Об участии в социальных акциях и защите прав женщин URA.RU рассказала Софья Чунарева.

«Mrs. Supermodel Worldwide 2023 — не стандартный конкурс красоты, где оценивают девушек только по внешнему виду. Мы с конкурсантками из других стран участвовали в социальных акциях. В Индии, где проходил конкурс, у женщин очень мало прав. Мы сотрудничали с компаниями, которые отстаивают права женщин, ездили в школы и университеты, где показывали на собственном примере, что девочкам не нужно ничего бояться», — рассказала Софья Чунарева корреспонденту агентства.

Больше всего девушке запомнился визит в индийский госпиталь. По словам пермячки, в Индии острая проблема с рождаемостью девочек. Если беременная женщина ждет дочку, ее могут выгнать из дома или даже заставить сделать аборт. «Рождению девочки рада не каждая семья. Она считается обузой. Я сама мама, и считаю, что это просто недопустимо. Мы разговаривали с основателями госпиталя, выслушивали их точку зрения и пытались донести до них, что женщин нужно уважать», — вспоминает пермячка.

Конкурс Mrs. Supermodel Worldwide 2023 состоялся в столице Индии Нью-Дели 21 октября. Пермячка Софья Чунарева представляла Россию и стала вице-миссис. Победу одержала казахстанка Ирина Лаптева.

Девушки выходили на улицу с плакатами, чтобы защитить малышек, которые находятся в утробе матери и тоже имеют право на рождение Фото предоставлено Софьей Чунаревой

Сотрудницы госпиталя поблагодарили конкурсанток за участие в социальной акции Фото предоставлено Софьей Чунаревой