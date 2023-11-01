На Кубке пермского губернатора по русскому бильярду разыграют два млн рублей

01 ноября 2023 в 18:24 Размер текста - 17 +

В Перми соберутся звезды бильярда Фото: Александр Елизаров © URA.RU В Пермском крае стартует Первый Кубок губернатора по русскому бильярду в «свободной пирамиде». Более ста спортсменов из России, Белоруссии и Молдовы разыграют призовой фонд в два млн рублей. «Призовой фонд Первого Кубка губернатора Пермского края по бильярду составляет 2 млн рублей. Победитель получит 500 тысяч, второй призер — 250 тысяч, за третье-четвертое места — по 145 тысяч рублей. Денежные призы получат все участники, занявшие по 32-е место включительно», — сообщает министерство спорта Пермского края в соцсети «ВКонтакте». Организаторы обещают, что на турнир приедут такие звезды бильярда как Сергей Крыжановский, Артем Павлов, Максим Зверев, Семен Зайцев, Олег Еркулев. Пермский край на турнире представят 15 спортсменов, в том числе, Андрей Карасов — бронзовый призер чемпионата Европы и молодежного чемпионата мира. Соревнования стартуют 2 ноября в спорткомплексе им. Сухарева. Финальные поединки состоятся 6 ноября. Вход свободный.

В Пермском крае стартует Первый Кубок губернатора по русскому бильярду в «свободной пирамиде». Более ста спортсменов из России, Белоруссии и Молдовы разыграют призовой фонд в два млн рублей. «Призовой фонд Первого Кубка губернатора Пермского края по бильярду составляет 2 млн рублей. Победитель получит 500 тысяч, второй призер — 250 тысяч, за третье-четвертое места — по 145 тысяч рублей. Денежные призы получат все участники, занявшие по 32-е место включительно», — сообщает министерство спорта Пермского края в соцсети «ВКонтакте». Организаторы обещают, что на турнир приедут такие звезды бильярда как Сергей Крыжановский, Артем Павлов, Максим Зверев, Семен Зайцев, Олег Еркулев. Пермский край на турнире представят 15 спортсменов, в том числе, Андрей Карасов — бронзовый призер чемпионата Европы и молодежного чемпионата мира. Соревнования стартуют 2 ноября в спорткомплексе им. Сухарева. Финальные поединки состоятся 6 ноября. Вход свободный.