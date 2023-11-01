NYT раскрыла, при каком условии «Хезболла» вступит в войну против Израиля

NYT: «Хезболла» вступит в войну против Израиля в случае краха движения ХАМАС
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Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, израиль, сектор газа, stock, цахал, наземная операция
Уничтожение ХАМАСа потребует вмешательства движения «Хезболла», пишет NYT Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Ливанское движение «Хезболла» готово вступить в палестино-израильский конфликт только в том случае, если палестинское движение ХАМАС окажется на грани краха. Об этом сообщил чиновник из Ливана.

«Бойцы „Хезболла“ заявили, что их красной линией для вмешательства является уничтожение ХАМАС», — передает слова чиновника газета New York Times. Он добавил, что боевики движения, вероятно, не будут предпринимать против Израиля активных действий, чтобы избежать эскалации конфликта. По мнению движения «Хезболла», ХАМАС сейчас находится в хорошем положении и пока не нуждается в помощи, заключил чиновник.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что если движение «Хезболла» примет решение вступить в палестино-израильский конфликт, это будет грозить Ливану «разрушительными последствиями». Он предупредил, что Израиль нанесет Ливану такой ущерб, который невозможно представить.

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Ливанское движение «Хезболла» готово вступить в палестино-израильский конфликт только в том случае, если палестинское движение ХАМАС окажется на грани краха. Об этом сообщил чиновник из Ливана. «Бойцы „Хезболла“ заявили, что их красной линией для вмешательства является уничтожение ХАМАС», — передает слова чиновника газета New York Times. Он добавил, что боевики движения, вероятно, не будут предпринимать против Израиля активных действий, чтобы избежать эскалации конфликта. По мнению движения «Хезболла», ХАМАС сейчас находится в хорошем положении и пока не нуждается в помощи, заключил чиновник. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что если движение «Хезболла» примет решение вступить в палестино-израильский конфликт, это будет грозить Ливану «разрушительными последствиями». Он предупредил, что Израиль нанесет Ливану такой ущерб, который невозможно представить.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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