Премьер Израиля пригрозил Ливану из-за намерений «Хезболлы» вступить в войну

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Биньямин Нетаньяху пригрозил Ливану «разрушительными» последствиями Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Если движение «Хезболла» вмешается в палестино-израильский конфликт, это будет грозить Ливану «разрушительными последствиями». Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

«Если движение „Хезболла“ решит вступить в войну, то оно еще соскучится по Второй ливанской войне. Оно совершит ошибку всей своей жизни. Мы причиним вред такого масштаба, который нельзя себе и представить, и это станет разрушительным для Ливана», — сказал Биньямин Нетаньяху во время брифинга, передает издание Al Jazeera.

Ранее палестинское движение ХАМАС прорвалось на территорию Израиля, что привело к войне двух государств. С тех пор еврейское государство и сектор Газа неоднократно обстреливали друг друга. Также сообщалось, что множество стран Ближнего востока поддержали Палестину в этом конфликте. Недавно стало известно, что Израиль готовит в Газе масштабную наземную операцию. Однако ливанское движение «Хезболла» заявило, что откроет второй фронт против Иерусалима, если еврейское государство начнет свое наземное наступление.

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Если движение «Хезболла» вмешается в палестино-израильский конфликт, это будет грозить Ливану «разрушительными последствиями». Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. «Если движение „Хезболла“ решит вступить в войну, то оно еще соскучится по Второй ливанской войне. Оно совершит ошибку всей своей жизни. Мы причиним вред такого масштаба, который нельзя себе и представить, и это станет разрушительным для Ливана», — сказал Биньямин Нетаньяху во время брифинга, передает издание Al Jazeera. Ранее палестинское движение ХАМАС прорвалось на территорию Израиля, что привело к войне двух государств. С тех пор еврейское государство и сектор Газа неоднократно обстреливали друг друга. Также сообщалось, что множество стран Ближнего востока поддержали Палестину в этом конфликте. Недавно стало известно, что Израиль готовит в Газе масштабную наземную операцию. Однако ливанское движение «Хезболла» заявило, что откроет второй фронт против Иерусалима, если еврейское государство начнет свое наземное наступление.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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