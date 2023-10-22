Премьер Израиля пригрозил Ливану из-за намерений «Хезболлы» вступить в войну

22 октября 2023 в 17:58 Размер текста - 17 +

Биньямин Нетаньяху пригрозил Ливану «разрушительными» последствиями Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Если движение «Хезболла» вмешается в палестино-израильский конфликт, это будет грозить Ливану «разрушительными последствиями». Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. «Если движение „Хезболла“ решит вступить в войну, то оно еще соскучится по Второй ливанской войне. Оно совершит ошибку всей своей жизни. Мы причиним вред такого масштаба, который нельзя себе и представить, и это станет разрушительным для Ливана», — сказал Биньямин Нетаньяху во время брифинга, передает издание Al Jazeera. Ранее палестинское движение ХАМАС прорвалось на территорию Израиля, что привело к войне двух государств. С тех пор еврейское государство и сектор Газа неоднократно обстреливали друг друга. Также сообщалось, что множество стран Ближнего востока поддержали Палестину в этом конфликте. Недавно стало известно, что Израиль готовит в Газе масштабную наземную операцию. Однако ливанское движение «Хезболла» заявило, что откроет второй фронт против Иерусалима, если еврейское государство начнет свое наземное наступление.

Если движение «Хезболла» вмешается в палестино-израильский конфликт, это будет грозить Ливану «разрушительными последствиями». Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. «Если движение „Хезболла“ решит вступить в войну, то оно еще соскучится по Второй ливанской войне. Оно совершит ошибку всей своей жизни. Мы причиним вред такого масштаба, который нельзя себе и представить, и это станет разрушительным для Ливана», — сказал Биньямин Нетаньяху во время брифинга, передает издание Al Jazeera. Ранее палестинское движение ХАМАС прорвалось на территорию Израиля, что привело к войне двух государств. С тех пор еврейское государство и сектор Газа неоднократно обстреливали друг друга. Также сообщалось, что множество стран Ближнего востока поддержали Палестину в этом конфликте. Недавно стало известно, что Израиль готовит в Газе масштабную наземную операцию. Однако ливанское движение «Хезболла» заявило, что откроет второй фронт против Иерусалима, если еврейское государство начнет свое наземное наступление.