На трассе Пермь — Екатеринбург ввели ограничения из-за непогоды

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Поселок Юбилейный и окрестности. Пермский край, зимняя дорога, трасса зимой, снежная трасса, заснеженная дорога
Трассу перекрыли, чтобы ее почистить Фото:

Госавтоинспекторы ограничили движение для грузовиков на трассе Пермь — Екатеринбург из-за плохих погодных условий. Об этом сообщает ГИБДД по Свердловской области.

«Госавтоинспекция информирует о временном введении ограничения движения грузового транспорта на федеральной автодороге Р-242 „Пермь-Екатеринбург“ в Пермском крае», — пояснили в пресс-службе. Также ограничения продлятся с 19.00 часов 1 ноября до 07.00 часов 2 ноября на участке с 9 км по 160 км трассы Пермь — Екатеринбург. Во время перекрытия трассу буду чистить.

Последний раз ограничения на этой дороге вводили 30 октября. Причиной также стала непогода — снежные осадки, метель и ограниченная видимость.

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Госавтоинспекторы ограничили движение для грузовиков на трассе Пермь — Екатеринбург из-за плохих погодных условий. Об этом сообщает ГИБДД по Свердловской области. «Госавтоинспекция информирует о временном введении ограничения движения грузового транспорта на федеральной автодороге Р-242 „Пермь-Екатеринбург“ в Пермском крае», — пояснили в пресс-службе. Также ограничения продлятся с 19.00 часов 1 ноября до 07.00 часов 2 ноября на участке с 9 км по 160 км трассы Пермь — Екатеринбург. Во время перекрытия трассу буду чистить. Последний раз ограничения на этой дороге вводили 30 октября. Причиной также стала непогода — снежные осадки, метель и ограниченная видимость.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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