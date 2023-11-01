На трассе Пермь — Екатеринбург ввели ограничения из-за непогоды

Госавтоинспекторы ограничили движение для грузовиков на трассе Пермь — Екатеринбург из-за плохих погодных условий. Об этом сообщает ГИБДД по Свердловской области.
«Госавтоинспекция информирует о временном введении ограничения движения грузового транспорта на федеральной автодороге Р-242 „Пермь-Екатеринбург“ в Пермском крае», — пояснили в пресс-службе. Также ограничения продлятся с 19.00 часов 1 ноября до 07.00 часов 2 ноября на участке с 9 км по 160 км трассы Пермь — Екатеринбург. Во время перекрытия трассу буду чистить.
Последний раз ограничения на этой дороге вводили 30 октября. Причиной также стала непогода — снежные осадки, метель и ограниченная видимость.
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