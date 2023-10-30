На трассе Пермь-Екатеринбург ограничили движение

Госавтоинспекция ограничила движение на трассе Пермь-Екатеринбург. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД Свердловской области.
«Госавтоинспекция Свердловской области сообщает о введении 30.10.2023 г. частичных ограничений движения транспорта. Причина — ухудшение погодных условий, выпадение обильных снежных осадков, метель и ограниченная видимость», — говорится в сообщении.
Уточняется, что ограничения касаются как легкового, так и грузового транспорта. Движение затруднено на участке федеральной трассы Р-242 со 160 по 352 километр от Красноуфимского района до Екатеринбурга. Для обеспечения безопасности там дежурят экипажи ГИБДД.
Ранее URA.RU рассказало, что на трассе Пермь — Екатеринбург образовалась 15-километровая пробка. Причиной стала плохая погода.
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