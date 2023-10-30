На трассе Пермь-Екатеринбург ограничили движение

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Снегопад, зима. Челябинск, снег, снегопад, транспорт, зима, автомобиль, автотранспорт, дорога
Движение затруднено из-за метели Фото:

Госавтоинспекция ограничила движение на трассе Пермь-Екатеринбург. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД Свердловской области.

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«Госавтоинспекция Свердловской области сообщает о введении 30.10.2023 г. частичных ограничений движения транспорта. Причина — ухудшение погодных условий, выпадение обильных снежных осадков, метель и ограниченная видимость», — говорится в сообщении.

Уточняется, что ограничения касаются как легкового, так и грузового транспорта. Движение затруднено на участке федеральной трассы Р-242 со 160 по 352 километр от Красноуфимского района до Екатеринбурга. Для обеспечения безопасности там дежурят экипажи ГИБДД.

Ранее URA.RU рассказало, что на трассе Пермь — Екатеринбург образовалась 15-километровая пробка. Причиной стала плохая погода.

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Госавтоинспекция ограничила движение на трассе Пермь-Екатеринбург. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД Свердловской области. «Госавтоинспекция Свердловской области сообщает о введении 30.10.2023 г. частичных ограничений движения транспорта. Причина — ухудшение погодных условий, выпадение обильных снежных осадков, метель и ограниченная видимость», — говорится в сообщении. Уточняется, что ограничения касаются как легкового, так и грузового транспорта. Движение затруднено на участке федеральной трассы Р-242 со 160 по 352 километр от Красноуфимского района до Екатеринбурга. Для обеспечения безопасности там дежурят экипажи ГИБДД. Ранее URA.RU рассказало, что на трассе Пермь — Екатеринбург образовалась 15-километровая пробка. Причиной стала плохая погода.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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