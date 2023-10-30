На трассе Пермь-Екатеринбург ограничили движение

30 октября 2023 в 11:40 Размер текста - 17 +

Движение затруднено из-за метели Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Госавтоинспекция ограничила движение на трассе Пермь-Екатеринбург. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД Свердловской области. Новость по теме Как безопасно ездить в снегопад. Инфографика «Госавтоинспекция Свердловской области сообщает о введении 30.10.2023 г. частичных ограничений движения транспорта. Причина — ухудшение погодных условий, выпадение обильных снежных осадков, метель и ограниченная видимость», — говорится в сообщении. Уточняется, что ограничения касаются как легкового, так и грузового транспорта. Движение затруднено на участке федеральной трассы Р-242 со 160 по 352 километр от Красноуфимского района до Екатеринбурга. Для обеспечения безопасности там дежурят экипажи ГИБДД. Ранее URA.RU рассказало, что на трассе Пермь — Екатеринбург образовалась 15-километровая пробка. Причиной стала плохая погода.

Госавтоинспекция ограничила движение на трассе Пермь-Екатеринбург. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД Свердловской области. «Госавтоинспекция Свердловской области сообщает о введении 30.10.2023 г. частичных ограничений движения транспорта. Причина — ухудшение погодных условий, выпадение обильных снежных осадков, метель и ограниченная видимость», — говорится в сообщении. Уточняется, что ограничения касаются как легкового, так и грузового транспорта. Движение затруднено на участке федеральной трассы Р-242 со 160 по 352 километр от Красноуфимского района до Екатеринбурга. Для обеспечения безопасности там дежурят экипажи ГИБДД. Ранее URA.RU рассказало, что на трассе Пермь — Екатеринбург образовалась 15-километровая пробка. Причиной стала плохая погода.