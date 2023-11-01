Минсельхоз запретит вывоз пшеницы из России

С 1 декабря будет введен запрет на вывоз твердой пшеницы из России
Минсельхоз с 1 декабря 2023 года до 31 мая 2024 года устанавливает временный запрет на вывоз твердой пшеницы из России. Об этом стало известно из текста проекта постановления министерства.
«Установить с 1 декабря 2023 года временный запрет на вывоз пшеницы твердой», —
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