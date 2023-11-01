Минсельхоз запретит вывоз пшеницы из России

01 ноября 2023 в 21:21 Размер текста - 17 +

С 1 декабря будет введен запрет на вывоз твердой пшеницы из России Фото: Сергей Венявский © URA.RU Минсельхоз с 1 декабря 2023 года до 31 мая 2024 года устанавливает временный запрет на вывоз твердой пшеницы из России. Об этом стало известно из текста проекта постановления министерства. «Установить с 1 декабря 2023 года временный запрет на вывоз пшеницы твердой», — говорится в документе. Отмечается, что запрет продлится до 31 мая 2024 года.

Минсельхоз с 1 декабря 2023 года до 31 мая 2024 года устанавливает временный запрет на вывоз твердой пшеницы из России. Об этом стало известно из текста проекта постановления министерства. «Установить с 1 декабря 2023 года временный запрет на вывоз пшеницы твердой», — говорится в документе. Отмечается, что запрет продлится до 31 мая 2024 года.