Минсельхоз запретит вывоз пшеницы из России

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С 1 декабря будет введен запрет на вывоз твердой пшеницы из России Фото:

Минсельхоз с 1 декабря 2023 года до 31 мая 2024 года устанавливает временный запрет на вывоз твердой пшеницы из России. Об этом стало известно из текста проекта постановления министерства.

«Установить с 1 декабря 2023 года временный запрет на вывоз пшеницы твердой», — говорится в документе. Отмечается, что запрет продлится до 31 мая 2024 года.

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Минсельхоз с 1 декабря 2023 года до 31 мая 2024 года устанавливает временный запрет на вывоз твердой пшеницы из России. Об этом стало известно из текста проекта постановления министерства. «Установить с 1 декабря 2023 года временный запрет на вывоз пшеницы твердой», — говорится в документе. Отмечается, что запрет продлится до 31 мая 2024 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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