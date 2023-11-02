Пять беспилотников ВСУ перехвачены над Крымом

ВСУ безуспешно пытались атаковать Крым беспилотниками Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Пять беспилотников, запущенных с территории Украины, перехвачены над Крымом. Об этом сообщает Минобороны РФ.