Пять беспилотников ВСУ перехвачены над Крымом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Крыма. Крым, море, крым, отпуск, отдых, юг, туризм
ВСУ безуспешно пытались атаковать Крым беспилотниками Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Пять беспилотников, запущенных с территории Украины, перехвачены над Крымом. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Попытка атаки по объектам РФ была совершена утром 2 ноября. Всего с территории Украины запустили шесть беспилотников самолетного типа, сообщает Минобороны РФ в Telegram. Пять были уничтожены над Крымом, один — над акваторией Черного моря.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пять беспилотников, запущенных с территории Украины, перехвачены над Крымом. Об этом сообщает Минобороны РФ. Попытка атаки по объектам РФ была совершена утром 2 ноября. Всего с территории Украины запустили шесть беспилотников самолетного типа, сообщает Минобороны РФ в Telegram. Пять были уничтожены над Крымом, один — над акваторией Черного моря.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...