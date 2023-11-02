Пять беспилотников ВСУ перехвачены над Крымом

ВСУ безуспешно пытались атаковать Крым беспилотниками
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Пять беспилотников, запущенных с территории Украины, перехвачены над Крымом. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Попытка атаки по объектам РФ была совершена утром 2 ноября. Всего с территории Украины запустили шесть беспилотников самолетного типа, сообщает
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