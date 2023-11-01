01 ноября 2023

Москву и Тюмень соединит федеральная трасса

© Служба новостей «URA.RU»
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Надземные пешеходные переходы. Виды города. Тюмень, трасса, автомобили, надземный переход
Проект планируют завершить в 2024 году Фото:

Платную трассу М-12, которая строится между Москвой и Екатеринбургом, продлили до Тюмени. Об этом сообщается на официальном сайте правительства РФ. Проект планируют завершить в 2024 году.

«Строящаяся автотрасса М-12 будет продлена до Тюмени и переименована в М-12 „Восток“. <…> Кроме того, в состав М-12 войдут строящийся участок Дюртюли — Ачит, участок Ачит — Екатеринбург автомобильной дороги Р-242 Пермь — Екатеринбург, а также автомобильная дорога Р-351 Екатеринбург — Тюмень», — указано на сайте правительства.

Отмечается, что строительство платной трассы обеспечит скоростное автосообщение сразу между несколькими регионами. В том числе, между Московской, Свердловской, Тюменской областями и республиками Татарстан и Башкортостан.

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Платную трассу М-12, которая строится между Москвой и Екатеринбургом, продлили до Тюмени. Об этом сообщается на официальном сайте правительства РФ. Проект планируют завершить в 2024 году. «Строящаяся автотрасса М-12 будет продлена до Тюмени и переименована в М-12 „Восток“. <…> Кроме того, в состав М-12 войдут строящийся участок Дюртюли — Ачит, участок Ачит — Екатеринбург автомобильной дороги Р-242 Пермь — Екатеринбург, а также автомобильная дорога Р-351 Екатеринбург — Тюмень», — указано на сайте правительства. Отмечается, что строительство платной трассы обеспечит скоростное автосообщение сразу между несколькими регионами. В том числе, между Московской, Свердловской, Тюменской областями и республиками Татарстан и Башкортостан.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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