Москву и Тюмень соединит федеральная трасса

Платную трассу М-12, которая строится между Москвой и Екатеринбургом, продлили до Тюмени. Об этом сообщается на официальном сайте правительства РФ. Проект планируют завершить в 2024 году.
«Строящаяся автотрасса М-12 будет продлена до Тюмени и переименована в М-12 „Восток“. <…> Кроме того, в состав М-12 войдут строящийся участок Дюртюли — Ачит, участок Ачит — Екатеринбург автомобильной дороги Р-242 Пермь — Екатеринбург, а также автомобильная дорога Р-351 Екатеринбург — Тюмень», — указано на сайте правительства.
Отмечается, что строительство платной трассы обеспечит скоростное автосообщение сразу между несколькими регионами. В том числе, между Московской, Свердловской, Тюменской областями и республиками Татарстан и Башкортостан.
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