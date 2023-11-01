На свердловских трассах ввели ограничения из-за непогоды 02 ноября 2023 в 14:03 Размер текста - 17 + Ограничения введены из-за снега на трассах (архивное фото) Фото: Александр Елизаров © URA.RU В Свердловской области ввели ограничения на трассах Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов и Богданович-Сухой Лог из-за рыхлого снега на дорогах. Об этом сообщили в УГИБДД по Свердловской области. На автодороге от Екатеринбурга до Серова ограничения введены с первого по пятый километр. На второй трассе — с первого по 12-й км. «Ограничения введены в связи с неудовлетворительным состоянием покрытия проезжей части, а именно наличием рыхлого снега и снежных валов», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области». Движение будет восстановлено, когда дороги расчистят от снега. Экипажи ДПС патрулируют трассы региона. Обновлено в 14:40 (12:40 МСК): Движение транспорта на трассах восстановлено. Дорожные службы в сжатые сроки расчистили снег на дорогах, сообщили URA.RU в управлении автодорог Свердловской области. В Свердловской области ввели ограничения на трассах Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов и Богданович-Сухой Лог из-за рыхлого снега на дорогах. Об этом сообщили в УГИБДД по Свердловской области. На автодороге от Екатеринбурга до Серова ограничения введены с первого по пятый километр. На второй трассе — с первого по 12-й км. «Ограничения введены в связи с неудовлетворительным состоянием покрытия проезжей части, а именно наличием рыхлого снега и снежных валов», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области». Движение будет восстановлено, когда дороги расчистят от снега. Экипажи ДПС патрулируют трассы региона. Обновлено в 14:40 (12:40 МСК): Движение транспорта на трассах восстановлено. Дорожные службы в сжатые сроки расчистили снег на дорогах, сообщили URA.RU в управлении автодорог Свердловской области. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям