01 ноября 2023

На свердловских трассах ввели ограничения из-за непогоды

© Служба новостей «URA.RU»
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Поселок Аган. Нижневартовский район, снег, зимняя дорога, трасса, указатель, аган
Ограничения введены из-за снега на трассах (архивное фото) Фото:

В Свердловской области ввели ограничения на трассах Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов и Богданович-Сухой Лог из-за рыхлого снега на дорогах. Об этом сообщили в УГИБДД по Свердловской области.

На автодороге от Екатеринбурга до Серова ограничения введены с первого по пятый километр. На второй трассе — с первого по 12-й км. «Ограничения введены в связи с неудовлетворительным состоянием покрытия проезжей части, а именно наличием рыхлого снега и снежных валов», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области».

Движение будет восстановлено, когда дороги расчистят от снега. Экипажи ДПС патрулируют трассы региона.

Обновлено в 14:40 (12:40 МСК):

Движение транспорта на трассах восстановлено. Дорожные службы в сжатые сроки расчистили снег на дорогах, сообщили URA.RU в управлении автодорог Свердловской области.

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В Свердловской области ввели ограничения на трассах Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов и Богданович-Сухой Лог из-за рыхлого снега на дорогах. Об этом сообщили в УГИБДД по Свердловской области. На автодороге от Екатеринбурга до Серова ограничения введены с первого по пятый километр. На второй трассе — с первого по 12-й км. «Ограничения введены в связи с неудовлетворительным состоянием покрытия проезжей части, а именно наличием рыхлого снега и снежных валов», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области». Движение будет восстановлено, когда дороги расчистят от снега. Экипажи ДПС патрулируют трассы региона. Обновлено в 14:40 (12:40 МСК): Движение транспорта на трассах восстановлено. Дорожные службы в сжатые сроки расчистили снег на дорогах, сообщили URA.RU в управлении автодорог Свердловской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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