На свердловских трассах ввели ограничения из-за непогоды

В Свердловской области ввели ограничения на трассах Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов и Богданович-Сухой Лог из-за рыхлого снега на дорогах. Об этом сообщили в УГИБДД по Свердловской области.
На автодороге от Екатеринбурга до Серова ограничения введены с первого по пятый километр. На второй трассе — с первого по 12-й км. «Ограничения введены в связи с неудовлетворительным состоянием покрытия проезжей части, а именно наличием рыхлого снега и снежных валов», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области».
Движение будет восстановлено, когда дороги расчистят от снега. Экипажи ДПС патрулируют трассы региона.
Обновлено в 14:40 (12:40 МСК):
Движение транспорта на трассах восстановлено. Дорожные службы в сжатые сроки расчистили снег на дорогах, сообщили URA.RU в управлении автодорог Свердловской области.
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